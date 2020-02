Overzicht: Deze coureurs komen op de eerste F1-testdag in actie

Verstappen werkte vorige week reeds een shakedown af met de RB16 en krijgt woensdag opnieuw de kans om de wagen aan de tand te voelen. Hij bijt het spits af met een volledige dag achter het stuur van de nieuwe Red Bull-wagen. Sebastian Vettel kreeg diezelfde eer bij Ferrari maar de Duitser moest op het laatste moment plaatsmaken vanwege ziekte. Daarom start teamgenoot Charles Leclerc met het testwerk voor de Scuderia. Ook Daniil Kvyat, Kevin Magnussen en Carlos Sainz nemen een volledige testdag voor hun rekening.

Bij Racing Point, Renault en Alfa Romeo delen de coureurs het testwerk op de eerste dag. Dat gebeurt ook bij Williams, waar de enige F1-debutant van het nieuwe seizoen woensdagmiddag voor het eerst in actie komt. Nicholas Latifi neemt dan het stuur van George Russell over. Hij mag de Williams FW43 opnieuw aan de tand voelen nadat hij eerder deze week al een shakedown verrichtte op het circuit van Barcelona.

Mercedes heeft als enige team niet een complete planning gedeeld, de kampioensformatie bekijkt het dag voor dag. Wel is duidelijk dat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton de werklast op dag 1 gaan delen. Bottas komt woensdagochtend in actie, Hamilton volgt in de middag.

Opvallend is dat Robert Kubica bij Alfa Romeo aan het vertrek staat. De Poolse coureur blijft zo toch nog enigszins actief in de Formule 1. Na een teleurstellend seizoen bij Williams pakte Kubica zijn koffers en krijgt zijn actieve carrière een vervolg in de DTM. Bij Alfa is hij aan de slag gegaan als test- en reservecoureur en hij maakt gelijk goede sier voor sponsor Orlen als hij de Alfa Romeo C39 de sporen mag geven.

De actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya begint om 9.00 uur. Motorsport.com doet vanaf locatie uitgebreid verslag van de test met een liveblog, tussenstanden en het laatste nieuws.

Overzicht van de coureurs die woensdag in actie komen: