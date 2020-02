VIDEO: De grootste verrassingen tijdens Formule 1-wintertests

Wintertests worden door de teams uiteraard gebruikt om hun nieuwe wagen voor het aankomende F1-seizoen zo goed mogelijk op orde te krijgen. Soms spelen er echter ook andere motieven mee. Geld bijvoorbeeld. In de jaren negentig gebeurde het wel vaker dat een team dat nog op zoek was naar verse centen een stunt uithaalde om zichzelf beter in de markt te zetten. Zo zorgde het noodlijdende team van Alain Prost voor dé verrassing tijdens de wintertests van 2001 door vlijmscherpe tijden neer te zetten. Of toch niet? Toen het seizoen begon draaide het plots een stuk minder bij Prost. De wagens van Jean Alesi en Gaston Mazzacane bleken achteraf telkens met erg weinig benzine rond te hebben gereden ten opzichte van de concurrentie. Het team had immers dringend nieuwe sponsors nodig en hoopte met een lichte Prost AP04 - volgens sommige waarnemers zelf een illegale wagen - indruk te maken.

Verrassingen waren er ook in positieve zin. Denk maar aan het sprookje van Brawn GP. Het Honda-team werd door Ross Brawn overgenomen en erfde van het ter ziele gegane fabrieksteam een speer van een auto, op het laatste moment nog aangepast voor motoren van Mercedes. Het team van Jenson Button en Rubens Barrichello kwam met een maagdelijk witte wagen naar de wintertest. Button werkte enkele installatieronden met een aardige hoeveelheid brandstof af, en die bleken wonderwel sneller dan iedereen tot dan toe had gereden. Het bleek de voorbode van een ongekend sprookje met aan het einde de dubbele wereldtitel voor Button en het team.

Bekijk in bovenstaande video nog meer verrassende prestaties tijdens de wintertests van de Formule 1.