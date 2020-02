Button over relatie Hamilton en Mercedes: “Hebben elkaar nodig”

De positie van Mercedes op de rijdersmarkt is na het nieuws over de contractverlengingen van Charles Leclerc en Max Verstappen flink onder druk komen te staan. Met droogte in de eigen gelederen en een gebrek aan goede jonge coureurs op de markt, lijkt het meer dan waarschijnlijk dat de Zilverpijlen ook na 2020 door zullen gaan met Lewis Hamilton. Vanuit verschillende media kwamen daarop berichten dat de zesvoudig wereldkampioen een exorbitant salaris zou eisen.

Volgens Button ligt het allemaal een stuk genuanceerder en weten Hamilton en Mercedes als geen ander wat ze aan elkaar hebben. “Lewis heeft het de afgelopen jaren geweldig gedaan, hij heeft van Mercedes altijd een auto gekregen waarmee hij voor de wereldtitel kon vechten”, zei Button bij Sky Sports. “Hij maakte het dan ook af. Ik hoop echt dat hij dit jaar meer tegenstand gaat krijgen van andere teams, ik denk dat hij dat ook graag heeft. Hij wil ook het gevoel hebben dat hij vecht met geweldige coureurs als Max Verstappen en Charles Leclerc.”

Ook Mercedes heeft altijd geleverd in de titelstrijd, merkt Button op. De Brit weet dat een coureur zonder goed functionerend team en een uitstekende auto geen schijn van kans maakt op eremetaal. “Je moet het ook van de andere kant bekijken. Ze hebben hem bij Mercedes een auto gegeven waarmee hij die wereldtitels kon winnen. Dat [een dergelijke combinatie] is niet eenvoudig om te vinden. Ik denk niet dat hij alle kaarten in handen heeft. Om eerlijk te zijn verwacht ik dat ze redelijk snel en goed een nieuwe deal overeenkomen. Ze willen allebei hetzelfde. Ze winnen samen kampioenschappen en ik denk niet dat het een groot thema is bij Mercedes. Ze kunnen dat wel proberen en Lewis probeert misschien wel het onderste uit de kan te halen, maar het is een geweldige samenwerking. Die moet blijven bestaan, vind ik.”

Belangrijk jaar voor Red Bull

Button oordeelde eerder al dat Ferrari op papier een ijzersterk duo heeft voor de wereldtitel, maar anderzijds is 2020 ook het jaar van de waarheid voor Red Bull Racing. De eerste signalen met motorleverancier Honda waren veelbelovend, maar de bevestiging moet in 2020 uitbetaald worden met een wereldtitel. Button: “Red Bull heeft het vorig jaar geweldig gedaan met de nieuwe motorleverancier. Dit jaar is heel belangrijk voor ze en moeten ze vechten voor de wereldtitel. Max Verstappen is ondanks zijn jonge leeftijd heel ervaren en is wat betreft zijn natuurlijke talent een van de beste coureurs. Zijn nieuwe teamgenoot, Albon, heeft nu één seizoen gehad en al twee teams. Hopelijk kan hij dit jaar echt iets laten zien, want we hebben nog niet echt gezien hoe goed hij is.”

