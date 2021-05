Charles Leclerc crashte tijdens zijn tweede run in Q3 bij de zwembadsectie. De Ferrari-coureur vreesde meteen voor zijn versnellingsbak en een bijbehorende gridstraf, al liet het team in eerste instantie weten dat zijn bak in orde zou zijn. Ook na aanvullende inspecties op zondagochtend durfde de Scuderia het aan om aan pole-position en dus aan de huidige versnellingsbak vast te houden.

Ferrari durfde het eerder op de dag nog aan: Leclerc behoudt pole-position in Monaco na check versnellingsbak

Op weg naar de grid is dat echter de verkeerde keuze gebleken. Leclerc liet over de boordradio weten dat hij toch een probleem met de bak voelde en dat hij weer terug naar de pitbox zou keren. Doordat de pitstraat niet veel later sloot, is Leclerc pole-position alsnog kwijt. Ferrari probeerde het euvel nog in allerijl te verhelpen, maar al snel werd duidelijk dat het te laat was om de boel te repareren, waardoor Leclerc dus niet zal deelnemen aan zijn thuisrace. De vloek in Monaco duurt voor hem voort, ook in 2021.

Het maakt dat Max Verstappen de eerste coureur op de startopstelling wordt in Monte Carlo, al zal hij niet promoveren naar pole-position. Red Bull Racing heeft dat ael an de FIA gevraagd, maar de autosportfederatie heeft laten weten dat de grid blijft zoals hij is en dat de plek van pole-position leeg blijft.