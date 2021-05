Schumacher maakt dit weekend op brute wijze kennis met de straten van Monaco tijdens zijn allereerste bezoek aan het prinsdom als Formule 1-coureur. Op donderdag kwam hij in de tweede vrije training al in aanraking met de vangrails, waarna het zaterdag aan het einde van de derde vrije training helemaal mis ging voor de Duitser. Met een flinke klap kwam hij bij het casino terecht in de vangrails en liep de linkerkant van zijn Haas veel schade op, waardoor de Formule 1-debutant niet kon deelnemen aan de kwalificatie en hem vanaf de laatste startplek dus ook een moeizame race te wachten staat.

“De schade is vrij groot. De voorvleugel, achtervleugel, de volledige linkerkant, de ophanging, de sidepod”, somt teambaas Guenther Steiner de schade op. “Maar het chassis is intact, dus dat hoeft niet gewisseld te worden. We zouden dan ook oké moeten zijn voor de race, maar de schade is vrij groot.” Gevraagd naar een schatting van de kostenpost gokt Steiner “ergens tussen $300.000 en $500.000”, omgerekend zo’n 250.000 tot ruim 400.000 euro. “Dat is wat dit soort auto’s kosten. Ik heb altijd al gezegd dat de voorvleugel alleen al 150.000 dollar kost.”

Schumacher baalt van missen kwalificatie

Schumacher baalde als een stekker na zijn crash, vooral omdat hij voor het eerst dit seizoen over één ronde de strijd leek aan te kunnen gaan met de auto’s van Williams en Alpine. “De derde vrije training is altijd de kans om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificatie”, vertelde de Duitser na afloop. “Ik had het gevoel dat we echt in een goed ritme zaten en er goed voor stonden voor de kwalificatie, niet alleen op mentaal vlak maar ook met de auto zelf. Het is dus erg jammer dat ik niet heb kunnen deelnemen aan de kwalificatie.”

“We hadden hoge verwachtingen dat we ons op zijn minst konden mengen in de strijd met Williams en zelfs Alpine. Er was veel snelheid om te tonen, ik denk dat we die ook wel mee kunnen nemen naar de race. Alles ligt nog open voor de race, dus daar zullen we ons zo goed mogelijk op voorbereiden.”