Leclerc werkt mee aan remake van film met beroemde dollemansrit

Volgens berichten in Franse media worden de wegen van Monaco zondagochtend voor een aantal uur afgesloten zodat Leclerc kan helpen met het filmen van scenes van een nieuw project van de legendarische regisseur Claude Lelouch. De autoriteiten in Monaco hebben bevestigd dat de wegen tussen 6.45 uur en 9.00 uur afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer en voetgangers. Dat is op de ochtend van de dag dat de Grand Prix van Monaco eigenlijk had moeten plaatsvinden.

Regisseur Lelouch werd bekend nadat hij in 1976 een korte film had uitgebracht met daarin een snelle autorit door de straten van Parijs. De nog geen negen minuten durende rit door de Franse hoofdstad werd in één take en zonder special effects opgenomen, waarbij een camera gebruikt werd die voorop de Mercedes 450 SEL van Lelouch zelf gemonteerd was. De rit begint op de Boulevard Périphérique en eindigt met een ontmoeting van de bestuurder, die de hele film verder niet in beeld komt, met zijn vriendin bij de Sacre-Coeur. Tijdens de rit door het op dat tijdstip rustige Parijs tikt Lelouch naar eigen zeggen de 200 kilometer per uur aan.

C’etait un Rendez-vous raakte in opspraak en de autoriteiten in Parijs waren niet blij met wat er gebeurd was. Een verzoek om de straten van de stad af te sluiten om te filmen werd afgewezen, maar Lelouch besloot op een vroege zondagochtend in augustus toch zijn gang te gaan. Na het uitbrengen van de film arresteerde de politie Lelouch. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen, maar die kreeg hij al snel terug.

De film bestond jarenlang alleen als piratenkopie, voordat er in 2003 een dvd van werd uitgebracht. Er blijven tot op de dag van vandaag meerdere theorieën bestaan over wat er echt gebeurde tijdens het filmen, vooral omdat de gebruikte auto in de film nooit te zien is en het geluid vervangen is door dat van een Ferrari 275 GTB. Ook zijn er vraagtekens over wie er achter het stuur zat tijdens het filmen. Lelouch staat erop dat hij zelf reed, maar er zijn ook suggesties dat het een F1-coureur was. Jacques Laffite en Jacky Ickx werden daaraan gelinkt.

Met medewerking van Jonathan Noble