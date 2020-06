Wolff speelt verstoppertje: "Mercedes is geen uitgesproken favoriet"

Het is inmiddels een soort traditie in de Formule 1, noem het een 'running gag' in de paddock. Mercedes pakt alle prijzen die er te pakken zijn, maar wil liever niet als favoriet worden bestempeld. Wolff maakt er gedurende het seizoen zelfs een gewoonte van om zijn formatie zoveel mogelijk in de underdogrol te schuiven, hoe onwaarschijnlijk dat ook klinkt.

Nu alle betrokkenen serieus rekening houden met een ouverture in Oostenrijk - begin juli - is hetzelfde spel alweer begonnen. Zo laat Wolff aan RTL Duitsland weten dat hij Mercedes niet als dé uitgesproken favoriet voor het aankomende seizoen ziet. "Wij hebben onszelf in al die jaren nooit als favoriet gezien", legt hij uit. "Ik weet dat menigeen nu zal zeggen 'kijk, daar gaat hij weer hoor, ze willen zichzelf weer klein houden'. Maar dit is echt onze mindset."

Die mindset helpt volgens Wolff op jacht naar succes. Niet om de druk weg te nemen, maar wel om iedereen intern scherp te houden. "Onze instelling is dat het nooit goed genoeg is. Dat helpt ons om innovaties op de auto te brengen en om de prestaties snel te verbeteren." Het meest aansprekende voorbeeld van de genoemde 'innovaties' is in 2020 natuurlijk het DAS-systeem. Voor de coronacrisis hield dat systeem alle gemoederen bezig, Red Bull zei zelfs te protesteren op het moment dat Mercedes DAS tijdens een officieel raceweekend gebruikt.

Met Red Bull Racing hebben we ook meteen een voorname uitdager van Mercedes te pakken. De formatie van Max Verstappen maakte tijdens de wintertests in Barcelona een goede indruk en dat is ook Wolff niet ontgaan. "Tja, wie is favoriet?", herhaalt hij de vraag nog maar eens. "Op basis van de afgelopen jaren behoren wij natuurlijk wel tot een groepje met favorieten, dat is duidelijk. Maar hetzelfde geldt ook zeker voor Ferrari en voor Red Bull."

VIDEO: Wat heeft Mercedes technisch veranderd aan de 2020-auto voor DAS