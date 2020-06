McLaren stuit op weerstand investeerders bij verpanden bolides

De coronacrisis hakt er financieel in bij McLaren. Medewerkers zitten thuis, management en coureurs leverden salaris in en een aanvraag van een lening van 150 miljoen pond bij de Britse overheid werd recent afgewezen. Daarom wilde het in Woking gevestigde team een hypotheek nemen op het McLaren Technology Centre en de collectie historische racewagens. Onderdeel daarvan zijn de kampioensauto’s van James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen en Lewis Hamilton. De hypotheek zou een waarde van 250 miljoen dollar moeten hebben, waarmee de Britse autofabrikant de gedwongen race-onderbreking door moet komen. Mocht McLaren de geldschieters niet terug kunnen betalen, dan komt het onderpand in bezit van de geldschieters.

Volgens de Financial Times komt een groep investeerders nu in verzet tegen de op handen zijnde acties. Zowel het McLaren Technology Centre en de collectie historische F1-bolides zouden eerder al ingezet zijn als onderpand. Dat is volgens de investeerders gebeurd in 2017, toen McLaren geld nodig had om voormalig topman Ron Dennis uit te kopen. Destijds haalde het bedrijf 525 miljoen pond op. De investeerders hebben het Amerikaanse advocatenkantoor Paul Hastings ingeschakeld om een stokje te steken voor de nieuwe hypotheek van McLaren. Woensdag stuurden zij al een brief naar het management om hun verzet tegen de nieuwe deal kenbaar te maken.

McLaren wordt aan twee kanten getroffen door de coronacrisis. De productie van de sportauto’s werd eind maart stopgezet. Eind april zou de productie weer worden opgestart, maar het is onduidelijk of dat daadwerkelijk gebeurd is. Daarnaast verliest het bedrijf ook inkomsten die gerelateerd zijn aan de Formule 1. Tot dusver werden er geen races afgewerkt in 2020 en de verwachting is dat daar pas begin juli verandering in komt. De F1 is van plan om het seizoen op 5 juli af te trappen op de Oostenrijkse Red Bull Ring.