Leclerc dient Verstappen van repliek: “Hij heeft geen idee”

“Dit is wat er gebeurt als je stopt met vals spelen”, zei Verstappen zondag na de race bij Ziggo Sport over de mindere race van Ferrari. Charles Leclerc kwam op meer dan vijftig seconden van winnaar Valtteri Bottas als vierde aan de finish, nadat Sebastian Vettel al vroeg was uitgevallen met een kapotte achterwielophanging. Volgens Verstappen is het geen toeval dat het Ferrari minder goed vergaat, nu de FIA middels het uitvaardigen van een nieuwe technische richtlijn duidelijkheid heeft gegeven over systemen waarmee de brandstoftoevoer kan worden gemanipuleerd.

“Ik vind het een schijnvertoning, om eerlijk te zijn”, zei Leclerc tegenover onder andere Motorsport.com over de bewering van Verstappen. “Hij heeft geen idee. Hij zit niet in ons team. Hij weet helemaal niets over ons.” Volgens teambaas Mattia Binotto heeft Ferrari niets veranderd na het uitkomen van de technische richtlijn. “Helemaal niets”, stelde hij onomwonden. “We moeten de ’technical directive’ eerlijk gezegd nog goed doornemen. We hebben hem gezien, maar we hebben er nog niet tot in detail naar gekeken.” Binotto voegde daaraan toe dat het uitkomen van een technische richtlijn niets bijzonders is. “Dit is nummer 35 van het seizoen. Het is een normaal proces dat een team de FIA verzoekt om duidelijkheid te geven en dat de FIA vervolgens met een antwoord komt.”

Binotto vindt de beschuldigingen aan het adres van Ferrari ‘zeer teleurstellend’. “Ik heb dit weekend veel gelezen en gehoord over de ‘technical directive’ en de impact die deze op onze auto’s zou hebben. En ik heb na de race ook opmerkingen gehoord die ik zeer teleurstellend vind”, aldus de Italiaan. “Ik geloof dat we gisteren heel dicht bij de pole waren, net zoals een week geleden [in Mexico]. Ik denk dat Seb [Vettel] de pole had kunnen pakken, als hij niet in één bocht iets te voorzichtig was geweest. Bij Charles was er die ochtend een probleem, waardoor hij de volledige derde training miste en daarna met een oudere specificatie motor verder moest. Ik ben ervan overtuigd dat hij zonder dat probleem in de ochtend ook een kandidaat voor de pole zou zijn geweest, gezien zijn performance in Q3. Ik begrijp dus niet waar men het over heeft. Ook als ik naar de race kijk, dan was de snelheid op de rechte stukken zeker niet ons probleem. Tijdens het eerste deel van de wedstrijd worstelden we bij beide coureurs duidelijk met de grip van de auto.”

“Dit soort opmerkingen zijn compleet verkeerd in de sport”, deed Binotto er nog een schepje bovenop. “Dit is niet goed voor de sport en ik vind dat iedereen hier iets voorzichtiger mee zou moeten zijn.”

Met medewerking van Jonathan Noble