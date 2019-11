Horner tevreden met P3: “Strijd met Mercedes veelbelovend”

Verstappen kwam op zaterdag in de kwalificatie enkele honderdsten tekort voor de pole-position. In de race bleek Ferrari geen tegenstand te kunnen bieden en ging het tussen beide Mercedes-mannen en de Red Bull-coureur. Verstappen probeerde tot tweemaal toe met een undercut terrein goed te maken maar beide malen reageerde de kampioensformatie direct. Hamilton kon bovendien een gewaagde eenstopstrategie tot een goed einde brengen en finishte daardoor als tweede. Daarvoor had de zesvoudig wereldkampioen wel wat hulp van gele vlaggen en achterblijvers nodig. Volgens de teambaas werd Verstappen gehinderd door een niet vlekkeloos functionerende RB15.

“Het was een vrij aardig weekend”, blikte Horner terug. “In de kwalificatie stonden we binnen een paar honderdsten van de pole. Bij een touché in de eerste bocht raakte de endplate van de voorvleugel beschadigd. Vroeg in de race verloren we een groot stuk van de vloer. Vanaf de vijfde ronde zagen we een afname van neerwaartse druk en er zat een groot gat in de vloer. Het is moeilijk om te bepalen hoeveel dat gekost heeft maar de bandenslijtage was daardoor heviger. Al met al kozen we voor een tweestopper. Valtteri coverde ons vroeg in de race en voor ons was een tweestopper een betere optie dan een eenstopper. Max liep aan het einde van de race in op Lewis toen de banden van Lewis op leken. De combinatie van achterblijvers en gele vlaggen waren in de laatste ronden helaas bepalend. De derde plaats was dus het maximaal haalbare. Maar het was wel een zeer competitieve P3. We streden met beide Mercedessen, dat was veelbelovend.”

Verstappen opteerde voor een tweestopper, in tegenstelling tot Mercedes-coureur Hamilton. Dat was voorafgaand aan de race nog geen uitgemaakte zaak, stelde de teambaas: “We begonnen ‘open minded’ aan de race, met name na wat we in Mexico meemaakten. Door de temperaturen waren we niet helemaal zeker: het was wat warmer dan tijdens de longruns op vrijdag. We wilden ons dus voorafgaand aan de race nergens op vastpinnen. Al vrij snel zagen we dat we snel wegliepen bij de auto’s achter ons en dat Ferrari niet echt een tegenstander was. Daarom hadden we niets te verliezen en kozen we voor de agressieve tweestopper.”

Kort voor de start was er op de startopstelling nog even lichte paniek toen de achtervleugel bij Verstappen gewisseld moest worden. Horner legt uit: “We ontdekten een kleine haarscheur. Vermoedelijk was het wel goed gegaan maar we kregen toestemming van de FIA om uit voorzorg een wissel door te voeren. Het was goed gezien door de monteurs.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble