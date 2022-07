Leclerc grijpt naast pole: "Verstappen was gewoon iets sneller"

Vanwege het F1-sprintraceschema zijn de coureurs vrijdagmiddag al in actie gekomen voor de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix. Nadat er één vrije training was afgewerkt, kreeg het massaal toegestroomde publiek een spannend duel om de eerste startplek voorgeschoteld met drie hoofdrolspelers: Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Eerstgenoemde ging na de eerste run aan de leiding, maar met hun laatste poging doken Leclerc en Sainz onder de tijd van de Nederlander. Die mocht zijn ronde echter nog afmaken en zou daarin 0.029 seconde onder de tijd van Leclerc duiken, wat hem de pole-position voor de sprintrace opleverde.

Uiteindelijk moet Leclerc zich dus tevredenstellen met de tweede startplek voor de sprintrace op de Red Bull Ring, net zoals hij de sprintrace in Imola vanaf die positie moest aanvangen. Doordat Q3 tot tweemaal toe werd onderbroken wegens crashes van de Mercedes-coureurs, was het laatste deel van de kwalificatie nog een behoorlijke uitdaging. "Ja, absoluut. Ik denk dat we alle drie heel dicht bij elkaar zaten, dus het was een spannende kwalificatie. In de laatste ronde had ik wat moeite om de banden goed te krijgen na zo'n lange tijd in de pits, maar Max was uiteindelijk gewoon iets sneller. Hopelijk hebben we morgen een spannende race", luidt de analyse van Leclerc na afloop van de kwalificatie.

Het verschil van teamgenoot Sainz met polesitter Verstappen was uiteindelijk ook minder dan een tiende van een seconde. De Spanjaard scoorde vorig weekend zijn eerste pole en zege en lijkt zich meer en meer op zijn gemak te voelen in de F1-75. Na de kwalificatie bevestigde hij die lezing. "Deze kwalificatie was sterk, vooral omdat ik op het juiste moment in Q3 piekte. In Q1 en Q2 nam ik niet te veel risico's, maar in Q3 ging ik ervoor", zegt Sainz. "Ik denk dat we progressie boeken en ik voel me absoluut een stuk vertrouwder en op mijn gemak in de auto na de afgelopen races. Er is nog wel wat werk te doen. We hebben morgen gelukkig nog een VT2 waarin we lange runs gaan rijden, de banden uitproberen en gaan proberen om nog meer op ons gemak te raken voor de sprint en de race."

Leclerc hoopt intussen dat de sprintrace en de race zonder noemenswaardige problemen gaan verlopen. Mede door twee uitvalbeurten, een gridstraf en een tactische misser kijkt de Monegask momenteel tegen een achterstand van 43 punten aan ten opzichte van Verstappen. Zelf vindt hij dat het hoog tijd wordt om iets aan die achterstand te doen en dus is het doel voor zowel de zaterdagse sprintrace als de race op zondag dan ook duidelijk voor Leclerc: "Ik wil gewoon een probleemloze race hebben. Natuurlijk hebben we nu vijf races achter de rug die van mijn kant ietwat rampzalig verliepen. Ik hoop dus dat alles probleemloos verloopt en dat we eindelijk de punten scoren die we verdienen."

Video: Leclerc en Sainz grijpen net naast pole-position in Oostenrijk