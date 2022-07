Verstappen jubelt na fraaie pole: "Kwalificatie normaal ons zwakkere punt"

Max Verstappen begon al als uitgesproken favoriet aan de kwalificatie voor de oranjezee in Spielberg nadat hij in de derde vrije training afgetekend de snelste tijd had genoteerd. Het gat met Ferrari was opvallend groot, maar dat had veel met de motorstanden bij de Scuderia te maken. Ferrari zit krap in de motorcomponenten en moet dus met een voorzichtige motorstanden rijden in de trainingen om de krachtbronnen te sparen. Toen die motor wel werd opgedraaid voor Q1 topte Ferrari de sessie meteen, nog voor Verstappen op P3. In het tweede deel van de sessie tekende de Limburger voor de tweede stek, op 0.087 seconde van snelste man Charles Leclerc.

De minieme verschillen beloofden een bloedstollend slot in Q3 en dat spannende slot is er ook gekomen in Stiermarken. Het kwam overigens wel in etappes, dankzij twee onderbrekingen na Mercedes-crashes. "Dat was best lastig. Het lange wachten tussen beide runs was natuurlijk niet ideaal. Je wilt als coureur graag in een bepaald ritme blijven en de baan verandert natuurlijk ook. Daar komt bij dat de wind wat veranderde en dat dit sowieso een uitdagende baan is voor coureurs. Er zijn niet veel bochten, maar het is wel lastig om ze allemaal goed voor elkaar te krijgen", vertelde Verstappen direct na afloop van de kwalificatie.

Dat laatste lukte Verstappen bij de laatste poging naar eigen zeggen ook niet helemaal, met de 'gele' eerste twee sectoren tot gevolg. "Ik wist dat de bochten 1 en 3 niet geweldig gingen en daardoor wist ook dat de rest van de ronde foutloos moest zijn om nog iets te kunnen doen. Dat is gelukkig gelukt, vooral de laatste sector was erg goed. Die sector ging veel beter dan wat ik daarvoor had laten zien en ik zat natuurlijk ook dichter op de limiet qua track limits. Het zat dicht bij elkaar, maar ik wist van tevoren al dat het close zou worden. Het is natuurlijk mooi om er net voor te staan."

Het is niet alleen mooi voor Verstappen zelf, maar ook voor de tienduizenden Nederlanders die hun weg naar het Oostenrijkse circuit hebben gevonden. "Het is ook alleen maar gegroeid over de jaren met de Nederlandse fans hier. Het brengt wel een lach op mijn gezicht, dat ik ze helemaal uit hun dak zie gaan als ik alleen nog maar de baan op rijd. Ik hoop dat ze een beetje genieten, ook naast de baan. Hopelijk kunnen wij het op de baan dan ook goed blijven doen." Dat laatste is volgens de regerend wereldkampioen best mogelijk, doordat de RB18 goed moet zijn in de race. "Normaal is de kwalificatie altijd een beetje ons zwakke punt, dus ik ga ervan uit dat we competitief zijn in de races."

Video: Verstappen laat Nederlandse fans juichen met pole op Red Bull Ring