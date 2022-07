Russell: “Beste kwalificatie van het jaar eindigde op slechtst mogelijke manier”

Kort nadat Q3 was stilgelegd voor een crash van Lewis Hamilton, moest de rode vlag er opnieuw bij worden gepakt. Dit keer voor George Russell. De teamgenoot van de zevenvoudig wereldkampioen verloor de controle over de W13 bij de voorlaatste bocht en gleed vervolgens met flink wat snelheid van de baan om met de achterkant hard in de bandenstapels te crashen.

De tijd die hij daarvoor had gereden, bleek uiteindelijk nog goed voor P5. Op de vraag of hiermee sprake was van een lucky escape, antwoordt Russell: “Ik zou het geen lucky escape willen noemen. Laten we eerst maar eens de schade gaan bekijken. Als je zo’n fout maakt, is daar weinig gelukkigs aan.” De Brit legt uit dat hij aan het einde van zijn ronde helemaal tot het gaatje ging omdat er een mooi resultaat lonkte. “Het zou zeker P4 zijn geweest. Ik zat een tiende onder mijn eigen tijd en ging er vol voor, omdat ik dacht dat derde misschien ook nog mogelijk was. Maar dat was kennelijk niet het geval. We moeten nu gaan kijken hoeveel schade er is. Het spijt me enorm voor het team en de jongens in de garage. Ik ben fysiek in orde, maar maak me wel een beetje zorgen over de auto, of die nog wel te repareren is.”

De crashes van Hamilton en Russell volgden na een veelbelovende dag voor het Mercedes Formule 1-team. “Er zijn absoluut positieve tekenen”, beaamt Russell, die vervolgens suggereert dat Mercedes ook profiteert van het feit dat de FIA strenger gaat controleren op de stijfheid van de vloer. “We hebben wat nieuwe dingen op onze auto gebracht en we weten dat Ferrari en Red Bull waarschijnlijk iets meer de grenzen opzochten met de vloer dan hoe de regels eigenlijk geïnterpreteerd moesten worden. Al die dingen samen lijken nu in ons voordeel uit te pakken. Maar laten we niet al te enthousiast worden. Lewis was namelijk fantastisch bezig, hij vloog werkelijk over de baan. Ik ben misschien de verkeerde kant opgegaan met de set-up voor de kwalificatie, maar mogelijk sta ik er wel goed voor voor de race.”

In dat opzicht is het maar goed voor Mercedes dat er dit weekend niet één maar twee races op het programma staan in Oostenrijk. “Absoluut”, erkent Russell. “Onze race pace is normaal gesproken beter dan onze snelheid in de kwalificatie. En we doen hier zeker mee aan het gevecht. We hebben als team zijnde waarschijnlijk onze beste kwalificatie van het jaar achter de rug als het gaat om het tempo dat we lieten zien, maar het was waarschijnlijk onze slechtste kwalificatie als je kijkt naar hoe het is afgelopen. Tja, dat is racen. Maar we hebben de race op zaterdag om het goed te maken.”

Video: Russell parkeert zijn Mercedes W13 in de bandenstapels