Charles Leclerc wijst grootste probleem van Ferrari SF-23 aan

Charles Leclerc begon na zijn crash in de kwalificatie van de zevende plaats in Miami. De race werd geen moment onderbroken door een safety car waardoor alles op pure snelheid en strategie kwam. Dat bleek voor de Monegask geen succes, aangezien hij na 57 ronden eindigde waar hij begon, de zevende plaats, op 53 seconden van racewinnaar Max Verstappen. Teamgenoot Carlos Sainz deed het wat beter met de vijfde plaats, ondanks een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard rijden in de pitstraat.

Leclerc liet na de race weten dat het moeilijk te voorspellen was hoe de SF-23 zich zou gedragen. Niet alleen gedurende een stint, maar zelfs gedurende een ronde. "Ik had het er net met Carlos over en we missen gewoon consistentie in de auto", zegt Leclerc, gevraagd door Motorsport.com naar zijn moeizame middag in Miami. "Niet alleen van bocht tot bocht, maar in dezelfde bocht kan ik enorm veel overstuur en dan weer enorm veel onderstuur hebben."

Daar heeft Leclerc wel een verklaring voor. "Onze auto wordt erg beïnvloed door de wind, daar worstelen we nu veel meer mee. Dus daar moeten we aan werken. Verder is dit om de een of andere reden niet iets wat ik de rest van het weekend heb gehad, dus we zullen de auto moeten controleren, maar ik had veel last van bottoming, vooral bij hoge snelheden, wat ik niet helemaal kan verklaren, want dat had ik gisteren niet. Dus dit zullen we bekijken in de data."

Het maakte daarbij niet uit of hij op de mediumband of de harde band reed. "Het was hetzelfde. Aan het einde waren de harde banden, toen de graining weg was, iets beter, maar we komen gewoon tempo en constantheid tekort. Ik denk dat het al sinds het begin van het seizoen hetzelfde is, want elke race gaan we van de ene compound naar de andere en we weten nooit wat er gaat gebeuren op een nieuwe compound. Het is dan erg lastig voor een coureur om vertrouwen op te bouwen en je rijstijl aan te passen, omdat je van de ene op de andere compound gaat en de auto zich in een heel ander window bevindt."

Voor Ferrari is het des te meer frustrerend dat de snelheid die Sainz in de Grand Prix van Australië had, door een andere aanpak, er in Miami niet was. "Ik denk dat dat ook te maken heeft met de constantheid", zegt Leclerc. "We hebben soms het gevoel dat we een stap vooruit hebben gezet en wanneer de omstandigheden dan ineens anders zijn dan de andere races, zitten we met de banden volledig buiten de window. Daar moeten we aan werken."

De sleutel

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur geeft toe dat het een moeizame middag was voor het team uit Maranello. "Het was over het algemeen een lastig weekend en een lastige race", blikt de Fransman terug. Hij stelt dat de snelheid op zaterdag wel prima was. "Maar we kregen het gewoon niet voor elkaar. Vandaag was vergelijkbaar. De eerste stint ging best goed voor Carlos, hij verloor de eerste derde van de race een aantal seconden en verloor er 25 in de laatste twee derden. We waren veel te inconsistent van de ene op de andere ronde. We moeten zien te begrijpen waarom."

"Voor Charles was het het tegenovergestelde", voegt Vasseur toe. "Hij was in sommige fases van de tweede stint met hards in een goede vorm, omdat hij veel meer moeite had in het eerste deel van de race." De Ferrari-teambaas geeft toe dat de inconsistentie waar Leclerc het over heeft het grootste probleem is met de SF-23. "We moeten daar echt aandacht aan schenken, want dat is de sleutel voor ons. En waar we een stap moeten zetten. Met Charles presteerden we beter op de hards, met Carlos op de mediums. En zelfs met dezelfde banden van de ene ronde naar de andere zijn we een beetje inconsistent."

Video: Charles Leclerc verliest een plek aan een ontketende Max Verstappen