Waar Sergio Perez als polesitter logischerwijs geen risico wilde nemen en op de mediums begon, koos Max Verstappen er, na overleg met zijn engineer en het strategisch hoofd van het team, voor om de Grand Prix van Miami op de harde band aan te vangen. Dat bleek achteraf de beste strategie, aangezien Perez in het begin op de mediums worstelde om een goed tempo te rijden omdat hij zich te veel op het bandenmanagement moest focussen. Op de harde band ging het beter voor de Mexicaan, maar hij kon slechts kortstondig weerstand bieden tegen teamgenoot Verstappen, die juist in de slotfase de aanval opende op de mediumband.

Het was de vierde één-twee van het seizoen voor Red Bull, waar adviseur Helmut Marko met name onder de indruk was van het bandenmanagement van beide coureurs. "Het cruciale was dat Max op de harde banden startte en relatief snel de auto's voor hem inhaalde", zegt Marko in gesprek met het Oostenrijkse ORF. "Beide coureurs hadden zeer goede bandenmanagement en pushten waar nodig, wat resulteerde in deze één-twee. Godzijdank kwam er geen safety car. De harde band was beter dan men had verwacht. Max kan, zoals wij weten, in extreme situaties ongelofelijke rondetijden rijden. Hij heeft hier opnieuw zijn potentie getoond."

Volgens Marko was er voor Perez geen andere optie dan langer door te rijden op de mediumband, aangezien zijn tweede stint op de harde band anders ook nog in gevaar was gekomen. "We moesten ervoor zorgen dat hij aan het einde van de race nog rubber over had", benadrukt Marko. "Hij had moeite met de mediumband en er was sprake van zeer veel slijtage."

Vrij om te racen

Verstappen kon op die mediumband in de slotfase van de race de aanval openen, al kreeg hij het niet cadeau van Perez. Hij verdedigde richting bocht 17 en wist Verstappen achter zich te houden, maar kon in bocht 1 geen weerstand bieden en moest zijn meerdere erkennen. Op de pitmuur zorgde het moment wel voor wat zweetdruppels. "We hadden ze verteld dat ze met elkaar mochten racen, mits er geen direct gevaar van achteren kwam. Godzijdank waren ze slim genoeg om elkaar niet te raken. Checo was niet van plan om zijn plek zomaar op te geven en het werd even spannend omdat ze allebei de limiet opzochten."

Wel wisten de twee Red Bull-teamgenoten in de slotfase nog de strijd aan te gaan om de snelste raceronde. Verstappen en Perez wisselden deze steeds af, maar het was uiteindelijk de Nederlander die het bonuspunt opeiste. Dat deed hij wel op de valreep, in ronde 56 van de 57. Dat laat volgens Marko des te meer zien hoe sterk Verstappen is. "Hij vergde in het begin niet alles van zijn mediumband en dat vertaalde zich in de snelste raceronde in de voorlaatste ronde. Een 1.29.708, een ongelofelijke tijd", besluit Marko.

Video: Max Verstappen verbetert zijn snelste ronde in Miami