Hoewel Max Verstappen uiteindelijk met overmacht wereldkampioen werd, leek de titelstrijd in 2022 aanvankelijk opnieuw bijzonder spannend te worden. Charles Leclerc opende sterk met twee zeges in de eerste drie races, daarna sloeg de Red Bull Racing-coureur hard terug. In onder meer Bahrein, Saudi-Arabië, Oostenrijk en de sprintrace in Imola vocht het tweetal enkele mooie duels uit, met als belangrijkste overeenkomst dat er geen enkele keer brokken werden gemaakt. Het contrast met 2021 is groot, want titelrivalen Verstappen en Lewis Hamilton raakten elkaar destijds tijdens gevechten in Groot-Brittannië, Italië en Saudi-Arabië.

Is dat opvallende verschil te verklaren doordat Leclerc en Verstappen van dezelfde generatie zijn, terwijl Hamilton onderdeel was van een eerdere lichting? Leclerc denkt van niet. "Max en ik kennen elkaar heel goed, maar dat is denk ik niet de reden dat het er tussen ons rustiger aan toe ging", zegt de Ferrari-coureur tegen Auto, Motor und Sport. "Het verschil met de strijd tussen Max en Lewis in 2021 is denk ik dat de gevechten op een ander moment in het seizoen plaatsvonden. Onze duels vochten we in de eerste fase van het seizoen uit. Daarna had ik een grote voorsprong in het kampioenschap, of Max lag mijlenver voor. Dan neem je minder risico's. Daarnaast lag het ook aan de situatie in het kampioenschap. Als wij in 2023 tot en met het einde strijden, denk ik dat de gevechten steviger zullen worden."

Leclerc en Verstappen hebben in het verleden al stevigere gevechten uitgevochten dan in 2022. Bekend zijn de beelden van beide coureurs na een clash in de karts, maar ook tijdens de Oostenrijkse GP van 2019 ontaardde het duel in een potje schouderduwen. Verstappen won dat duel en de race, maar de manier waarop viel aanvankelijk niet goed bij Leclerc. "Ik verafschuwde de uitkomst van Oostenrijk. Ik vond dat je niet zo hoort te rijden", aldus de Monegask, die zijn mening daarna snel herzag. "Maar toen de stewards mij vertelden dat het was toegestaan, was ik de eerste die deze aanpak overnam. Ik hou er namelijk van om harde gevechten te leveren op de baan, waarbij je op de limiet zit. Dat is het racen waar ik van hou. Hopelijk zien we dergelijke gevechten in de toekomst weer."

De duels van Max Verstappen en Charles Leclerc uit de eerste seizoenshelft van 2022