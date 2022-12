Eindrapport Esteban Ocon: Cijfers liegen niet

Het Formule 1-seizoen van Esteban Ocon

Positie in het wereldkampioenschap: 8

Aantal WK-punten: 92

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (Saudi-Arabië, Hongarije, Japan)

Beste resultaat: 4e plaats (Japan)

Rapportcijfer: 7

Esteban Ocon reed eigenlijk een Formule 1-seizoen als al zijn voorgaande. Af en toe een incident met een teamgenoot, stabiel in de top-tien en in het kampioenschap ergens eindigen in de middenmoot. Ocon werd als een waar talent binnengehaald, maar dat is er tot op heden nog niet echt uitgekomen. Maar... cijfers liegen niet. Ocon kan zeggen dat hij als teamgenoot Fernando Alonso heeft verslagen. Het verschil was weliswaar elf punten en Alonso viel geregeld uit, maar het is hem gelukt. Tijdens de kwalificaties was Alonso Ocon echter vaker de baas.

Als we puur naar de uitslagen kijken dan kunnen we vaststellen dat de Fransman heel vaak in de top-tien is gefinisht. Zestien keer pakte Ocon punten. Zijn uitschieter was de Grand Prix van Japan. Daar kwam hij als vierde over de meet, nadat hij als vijfde aan de race begon. Tijdens het seizoen maakte de Alpine-coureur ook geen rare fouten. Qua statistieken beleefde Ocon zijn tot nu beste seizoen in de koningsklasse. Hij scoorde meer punten dan ooit en eindigde nooit eerder zo hoog in de eindstand.

Volgend F1-seizoen gaat een stuk interessanter worden. De huidige technische reglementen zijn dan niet meer nieuw en in de vorm van Pierre Gasly krijgt Ocon een nieuwe teamgenoot. Het is nog een vraagteken hoe dat duo met elkaar gaat samenwerken, aangezien er het nodige is gebeurd in het verleden. Ocon heeft echter duidelijk gemaakt dat de spanningen zijn weggenomen en zin heeft om met Gasly Alpine naar een hoger niveau te tillen. Mocht Alpine de betrouwbaarheid van de power unit op orde krijgen, dan is het Franse merk een serieus team om rekening mee te houden. Hoe gaat Ocon het doen met een echt competitieve wagen? Een Grand Prix-zege heeft 'ie al op zak, voegt hij daar in 2023 nog meer bij?

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,5 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 6 Bjorn Smit 7,5 Mark Bremer 6,5