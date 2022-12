FIA: "Wijzigen van vloerhoogte in 2023 nog steeds juiste keuze"

Door de nieuwe technische reglementen en de terugkeer naar het grondeffect kregen een aantal F1-teams tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein te maken met porpoising. Alle formaties moesten hard aan de bak om het probleem op te lossen, wat een lastige opgave bleek. Mercedes was een van de teams die het hardst getroffen werden. De FIA besloot het een en ander te wijzigen voor 2023, door onder andere de vloerhoogte aan te passen. In de slotfase van 2022 leek Mercedes van porpoising verlost te zijn, wat suggereerde dat de wijzigingen voor volgend seizoen niet nodig waren. Toch was het probleem in Abu Dhabi terug.

Op de vraag of porpoising op het Yas Marina Circuit liet zien dat de veranderingen voor 2023 toch echt nodig zijn, antwoordt Nikolas Tombazis van de FIA er niet aan te twijfelen dat de internationale autosportbond de juiste beslissing heeft genomen. "We probeerden een pragmatische oplossing op korte termijn en een oplossing voor de middellange termijn te vinden", aldus Tombazis, die daarmee verwijst naar de technische richtlijn die halverwege 2022 werd geïntroduceerd. "Het zou porpoising niet laten verdwijnen, maar wel verminderen."

Mercedes voorstander van wijzigingen

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt dat het hobbelige asfalt in Abu Dhabi ervoor zorgde dat er een compromis moest worden gevonden met de afstelling. Volgens de Oostenrijker was porpoising daar een belangrijke herinnering dat het fenomeen dient te worden aangepakt en het de aanpassingen van de FIA voor 2023 rechtvaardigt. "Eerst kom je tot de conclusie dat het geen probleem meer is en ineens kom je op een baan waar het terug is, terwijl gedacht werd dat dat circuit niet veel problemen zou opleveren. Het is goed dat het weer aangetoond werd", zegt de chef.

George Russell was een van de meest uitgesproken voorstanders van de vloerwijzigingen voor 2023. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het een stap vooruit gaat zijn nadat porpoising weer opdook in Abu Dhabi. "De veranderingen die de FIA gaat doorvoeren zullen in dat opzicht een verbetering zijn", zegt de Mercedes-coureur tegen Motorsport.com. "Je wordt er een stuk vermoeider door. Ik was alweer vergeten hoe het voelde om in een auto te rijden die door de bochten stuitert. Ik ben blij als ik volgend jaar in Bahrein verlost ben van die problemen."