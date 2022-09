Leclerc baalt van einde GP Italië: "Dit is heel frustrerend"

Voor de Italiaanse Ferrari-fans vertrok Charles Leclerc zondag iets na 15.00 uur van pole-position. De Monegask reed in de beginfase aan de leiding en bouwde een prima voorsprong op richting de opgerukte Max Verstappen en George Russell. Tijdens de virtual safety car besloot de Ferrari-coureur naar binnen te gaan, al kreeg Leclerc vanaf de pitmuur weer veel vragen over de strategie. Verstappen reed langer door. De Monegask stopte later nog een keer om naar softs te wisselen. Het gat werd daarna moeizaam gedicht. De safety car in de slotfase bood Leclerc weer een kans. Hij wisselde naar gebruikte softs, maar de kans om Verstappen aan te vallen kwam nooit. De safety car pikte niet Verstappen, maar Russell op. Dit verstierde het proces en dus finishte de race achter de safety car.

"Dit was een frustrerend einde", laat Leclerc kort na de finish weten. "Ik had graag nog geracet, maar helaas lagen we op dat moment op de tweede plek. Het is jammer, maar ik heb vandaag alles gegeven. Ik had dolgraag willen winnen voor de tifosi, maar dat is niet gelukt." Op de vraag waarom hij stopte tijdens de virtual safety car, antwoordt de Ferrari-coureur. "Om eerlijk te zijn wisten we niet wat ze achter ons gingen doen. Daarom maakten we die keuze. We zijn tweede geworden, dus ik ben niet heel blij met de race. Maar daar gaan we aan werken."

Hoewel Leclerc Verstappen niet echt het vuur aan de schenen kon leggen, is de Monegask content met het tempo dat de F1-75 liet zien. "De pace was vrij sterk. Het is zaak dat verder uit te pluizen, maar we waren vrij goed. Het was alleen niet genoeg."

Video: De Grand Prix van Italië finisht achter de safety car