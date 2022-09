Verstappen: "Jammer dat race niet is herstart, maar we waren dominant"

Net als in Hongarije en België moest Max Verstappen ook op de Italiaanse snelheidstempel een gridstraf incasseren. Een nieuwe interne verbrandingsmotor wierp hem vijf plekken terug op de startopstelling, waardoor de tweede plek in Q3 werd omgezet naar P7 op de grid. Verstappen stond daarmee op dezelfde startrij als Nyck de Vries, die in Noord-Italië zijn Formule 1-debuut mocht maken bij Williams en zeer veel indruk zou maken. Zelf kwam Verstappen bij het doven van de lichten erg goed uit de startblokken. Hij had slechts enkele bochten nodig om van zeven naar vier te rijden en schoof bij het passeren van start-finish op naar P3. Het duurde niet lang voordat hij de leidende Ferrari van Charles Leclerc in het vizier kreeg, al zou die de leiding vroeg uit handen geven.

De Monegask besloot om onder de virtual safety car te stoppen, zes ronden eerder dan dat Ferrari bij de start in gedachten had. Verstappen reed op zijn beurt door tot ronde 25 en beschikte in de tweede stint dus over verser rubber. De wereldkampioen kon de race op gele sloffen uitrijden, terwijl Leclerc met 'plan C' nog een extra stop maakte naar softs. Het maakt dat er geen vuiltje aan de lucht was voor Verstappen, of de race had in de slotfase al herstart moeten worden na tussenkomst van de safety car. Dat gebeurde tot ongenoegen van de Ferrari-fans echter niet, waardoor de Limburger op zijn elfde seizoenszege af kon stevenen. Het record van dertien komt daarmee behoorlijk in zicht en exact hetzelfde geldt voor zijn tweede wereldtitel, die hij mathematisch al in Singapore kan pakken.

"We hadden een geweldige race. Op iedere compound waren we het snelst en de bandendegradatie was ook erg goed", blikt Verstappen meteen na afloop tevreden terug. "Al met al hadden we dus een enorm sterke auto voor de race. Richting het einde konden we het gat [met Leclerc] gewoon controleren. Jammer genoeg hebben we na de safety car geen herstart meer gekregen, maar als team hadden we weer een erg goede dag." Dat laatste valt ook te zeggen van Verstappen zelf, die als een warm mes door de boter sneed. "De start was goed en ik kwam die eerste chicane ook goed door. Daarna kon ik snel in mijn ritme komen en de tweede plek pakken. Eenmaal vooraan ging het om de banden in leven houden en heb ik ook echt genoten in de auto. Het was behoorlijk warm vandaag, maar we hebben weer de juiste keuzes gemaakt."

Met die laatste woorden duidt Verstappen onder meer op de keuze van Red Bull om met iets meer downforce te rijden, waardoor de race pace indrukwekkend goed was. Het resultaat is dat Verstappen voor het eerst mocht plaatsnemen op het mooiste podium ter wereld, waarbij wel moet aangetekend dat hij met bijzonder veel boegeroep op het ereschavot werd begroet. "Het heeft in ieder geval even geduurd om op dit mooie podium te staan, maar we hebben het eindelijk verdiend."