VIDEO: Ricciardo valt uit en veroorzaakt safety car F1 Monza

Albon lag door ademhalingsstilstand nacht op IC na operatie

Alexander Albon heeft de nacht van zaterdag op zondag doorgebracht op de intensive care van het San Gerardo-ziekenhuis in Monza. Dat was te danken aan een complicaties na de blindedarmonteking, waar de Thai zaterdag aan geopereerd is. Inmiddels gaat het beter met de coureur, die naar verwachting dinsdag naar huis mag.