Ecclestone opgepakt in Brazilië vanwege vuurwapen in bagage

Bernie Ecclestone verbleef de afgelopen weken in Brazilië, het thuisland van zijn vrouw Fabiana waar hij eveneens een huis bezit. Woensdagavond wilde de inmiddels 91-jarige Brit aan boord stappen van een privévliegtuig met Zwitserland als eindbestemming, toen de Braziliaanse politie opmerkte dat hij een vuurwapen bij zich droeg. In Ecclestones bagage werd een LW Seecamp .32-vuurwapen gevonden, meldde de politie in een verklaring. Ecclestone werd vervolgens opgepakt en naar een faciliteit bij de luchthaven Viracopos in Campinas gebracht.

De politie heeft naar buiten gebracht dat Ecclestone heeft toegegeven dat het vuurwapen van hem was, maar naar eigen zeggen wist hij niet hoe die voorafgaand aan de vlucht in zijn bagage terecht is gekomen. Nadat hij een borgsom van 6.060 real – omgerekend zo’n 1.180 euro – heeft betaald, mocht Ecclestone alsnog aan boord van het vliegtuig klimmen en aan zijn reis naar Zwitserland beginnen.

Sinds Ecclestone begin 2017 door Chase Carey werd afgelost als CEO van de Formule 1, brengt hij zijn tijd afwisselend door in Zwitserland en Brazilië, waar zijn vrouw Fabiana Ecclestone werd geboren. Zij is tegenwoordig vice-president van de FIA voor Zuid-Amerika en lid van de World Motor Sport Council. Samen bezochten zij de afgelopen weken enkele evenementen in Brazilië. Zo stond er een bezoek aan een lokale Stock Car-wedstrijd op het programma en reisden ze af naar Brasilia, waar zij de heropening van het Autodromo Internacional Nelson Piquet bijwoonden.