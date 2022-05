De Deen en de Mercedes-coureur kwamen kort na de start met elkaar in aanraking in de vierde bocht, waarbij Kevin Magnussen in het grind belandde. De Haas-rijder wist er op eigen kracht uit te komen en kon zijn weg vervolgen. Lewis Hamilton liep een lekke band op. Direct na het incident riep Magnussen op de radio dat Hamilton "wist wat hij deed" en met opzet tegen hem aan reed. Na de finish nuanceerde hij zijn uitspraken en zei dat dit kon gebeuren op zo'n moment, al had hij de beelden toen nog niet gezien. Inmiddels wel en de Haas-coureur stelt dat Hamilton er toch niets aan kon doen. Sterker nog: achteraf gezien had Magnussen naar eigen zeggen meer ruimte moeten laten richting de zevenvoudig wereldkampioen.

Onder meer Motorsport.com zocht de Deen donderdag op in Monaco en vroeg hem naar het voorval. "Ik heb inmiddels de kans gekregen om het terug te kijken en ik denk er nu anders over", zei de man uit Roskilde. "Op de baan had ik het gevoel dat hij expres mijn kant opstuurde, maar dat is niet gebeurd. Hij kwam in de slipstream van de Ferrari en kreeg daardoor onderstuur. Ik zat heel dicht bij hem en gaf hem weinig ruimte. Er was geen marge en dus botsten we tegen elkaar. Dat was jammer."

Magnussen probeerde het dus buitenom in de eerste ronde en heeft daar achteraf geen spijt van. Hij baalt alleen dat zijn lijn niet anders was. "Ik wou dat ik een milliseconde later had ingestuurd", ging de Deen verder. "Maar in zo'n bocht wil je er bij een actie buitenom er zo dicht mogelijk op zitten. Je moet voorkomen dat je te wijd zit en op het vuile gedeelte komt. Dat is dus wat ik probeerde. Helaas toucheerden we. Het was pure pech. Als ik nou iets meer naar voren zat, waren we alleen met de velgen tegen elkaar aangekomen. Dan was het anders geweest. Helaas botste ik tegen de zijkant van de band en ging die lek. Ik wou dat ik hem iets meer ruimte had gegeven."

Magnussen kwam door het incident laatste te liggen, switchte meteen naar de harde band en werd zeventiende. Hamilton dook door de lekke band ook naar binnen en wisselde naar de mediums. De Brit kwam als een-na-laatste terug de baan op en reed zich vervolgens sterk naar de vijfde positie.

VIDEO: Magnussen en Hamilton botsen tijdens de Spaanse Grand Prix