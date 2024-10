Na twee Formule 1-seizoenen bij Haas F1 Team werd Mick Schumacher na 2022 bedankt voor bewezen diensten bij de Amerikaanse renstal. Sinds dat avontuur aast de Duitser op een terugkeer op de grid, maar tot nu toe heeft geen enkel Formule 1-team hem die kans gegeven. Ook voor komend seizoen lijkt het een lastig verhaal te worden. Alleen RB en Sauber hebben een stoeltje vrij en bij beide teams wordt de 25-jarige coureur niet als een serieuze kanshebber gezien. In gesprek met de website Sport.de legt voormalig F1-baas Bernie Ecclestone uit wat volgens hem de reden is dat Schumacher geen zitje in de koningsklasse weet te bemachtigen.

"Hij heeft geen advies meer nodig, maar alleen de juiste ondersteuning", verklaart Ecclestone. "Hij heeft iemand nodig die hem een warm hart toedraagt." De 93-jarige heeft wel een aantal ideeën wie Schumacher onder de vleugels zouden kunnen nemen. Hij stelt McLaren-teambaas Zak Brown en Alpine-adviseur Flavio Briatore voor. Een dergelijke adviseur is het enige wat Schumacher volgens Ecclestone mist om de stap richting F1 weer te zetten. "Hij heeft genoeg talent, maar hij heeft tot nu toe niet de juiste kans gekregen", benoemt de miljardair.

Biedt Sauber een kans?

Zoals gezegd is Sauber een team waar voor volgend jaar nog een zitje beschikbaar is. Nico Hülkenberg stapt aan het einde van het seizoen over van Haas naar de Zwitserse renstal, maar aan de andere kant van de pitbox is meer onzekerheid. De kans is groot dat Zhou Guanyu volgend jaar weg moet. Formule 2-talent Gabriel Bortoleto, Williams-junior Franco Colapinto en huidig Sauber-rijder Valtteri Bottas staan volgens de geruchten op het lijstje. De laatste weken stijgen de kansen van Bottas aanzienlijk. Ecclestone kan die keuze wel begrijpen. Of dat de juiste keuze is? "De tijd zal het leren", aldus de man uit Suffolk.