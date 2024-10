Schumacher geheimzinnig over gesprekken over mogelijke F1-comeback

Dat Mick Schumacher alles op alles zet om weer terug te keren in de Formule 1, mag inmiddels geen geheim meer heten. Hij heeft meermaals aangegeven alleen aan plan A te willen denken en pas met plan B aan de slag te gaan als die comeback in F1 er niet komt. "De Formule 1 is het grote doel. Dat is het altijd geweest en dat is het nog steeds", benadrukt Schumacher in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports F1. De realiteit is nu alleen dat er slechts twee teams zijn met een zitje voor 2025: Sauber en RB F1. Laatstgenoemde team heeft nu Liam Lawson in de auto van Daniel Ricciardo gezet, waardoor de kansen voor Schumacher bij dat team niet groot lijken.

Een grotere kans zou Schumacher hebben bij Sauber, dat in 2026 doorgaat als fabrieksteam van Audi. Het Duitse merk heeft Nico Hülkenberg al vastgelegd en zoekt nog naar een tweede coureur. Valtteri Bottas blijft hopen op een langer verblijf, maar het is de vraag of Audi hem een meerjarig contract wil aanbieden. Naast Bottas wordt ook de naam Gabriel Bortoleto regelmatig genoemd als het over het Audi-project gaat, al is de Braziliaanse F2-coureur gelieerd aan McLaren.

Gevraagd naar zijn kansen bij Sauber/Audi, blijft Schumacher geheimzinnig. Daar zijn volgens hem 'een of twee redenen voor, die we graag achter gesloten deuren bespreken, maar niet zozeer in het openbaar'. "Daarom wil ik er niet bij betrokken raken, omdat het voor mij belangrijk is om mijn eigen ding te doen en alles wat achter gesloten deuren gebeurt, privé te houden. Simpelweg uit respect voor beide partijen", verklaart de 25-jarige coureur. "In september wordt er een beslissing genomen, dus we moeten deze weken gewoon afwachten. En ik denk niet dat ik iets wil zeggen over de kansen of hoe het eruit ziet. Uiteindelijk zal de tijd ons gewoon het antwoord geven."

Het juiste moment

Ook al lijken de kansen op papier niet zo groot voor een F1-terugkeer, wil Schumacher nog niet van zijn oorspronkelijke plan afwijken. Kortom, alles staat nu in het teken van die comeback, daarna zal hij pas andere opties overwegen. "Daarom moet al het andere voorlopig stilstaan. De [andere] opties die er zijn, zullen gewoon moeten wachten."

Op de achtergrond is Schumacher nog altijd actief in de Formule 1, als test- en reservecoureur van Mercedes. In die rol zit hij ook regelmatig in de simulator om Lewis Hamilton en George Russell vanaf een afstand van feedback te kunnen voorzien op het gebied van de afstelling van de auto. "Je kunt niet echt zien wat daar gebeurt", meent hij. "Maar ook daar gaat het goed. Dus we zijn eigenlijk allemaal vol goede moed dat ik doorga", lijkt Schumacher te verklappen dat hij ook in die rol zal doorgaan - tenzij hij alsnog een vast zitje in F1 weet te bemachtigen. "

Schumacher maakte in 2021 zijn F1-debuut bij Haas F1, na het behalen van de F2-titel in 2020. De twee seizoenen bij Haas verliepen teleurstellend, waarna de zoon van Michael Schumacher de deur gewezen werd. Volgens Schumacher zou gesteld kunnen worden dat hij op het verkeerde moment in de Formule 1 was gekomen. "Zo gaat dat nu eenmaal in de Formule 1", erkent Schumacher. “Soms ben je op het juiste moment op de juiste plaats en soms niet. Daarom is het nu belangrijk voor me, en dat kan ik delen, om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn."

Door die focus op de Formule 1 zit één team nog wel te wachten op nieuws van Schumacher: het WEC-team van Alpine. Daar heeft Schumacher dit jaar zijn debuut gemaakt in de langeafstandsracerij, maar Alpine weet nog niet of het in 2025 op zijn diensten kan rekenen - het is immers zijn plan B. "Ik denk dat ik er wel mee omga als het zover is en plan A niet werkt", herhaalt Schumacher. "Maar zoals ik al heb gezegd: plan B moet in ons achterhoofd zitten. Ik weet nog niet waar het heen zal gaan."