Interview met Felipe Massa: Hoe staat het ervoor met rechtszaak tegen F1?

Vijftien jaar na het seizoen 2008 besloot Felipe Massa om een rechtszaak aan te spannen tegen de FIA en Formule 1. Reden daarvoor waren uitspraken van oud-F1-baas Bernie Ecclestone over de Grand Prix van Singapore van dat seizoen, waar 'Crashgate' plaatsvond. Renault-coureur Nelson Piquet Jr. kreeg de opdracht om te crashen om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen. Ecclestone stelde in een interview in 2023 dat hij en de FIA ervan afwisten maar dat niet openbaar wilden hebben om de sport van een 'enorm schandaal' te behoeden. Sindsdien is er een hoop te doen geweest om de rechtszaak, maar hoe staan de zaken er nu voor? Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, had een exclusief interview met Massa.

Felipe, Singapore is duidelijk een speciale plek voor je, met alle dingen die hier in 2008 zijn gebeurd. Hoe voelt het om terug te zijn?

"Ik heb het hier altijd leuk gevonden; de stad, de mensen, het circuit. Maar ik kan natuurlijk niet niet denken aan wat hier lang geleden is gebeurd. Maar ik kwam hier ook om vrienden te zien en natuurlijk voor mijn werk. En het is altijd leuk om rond te lopen, wat mensen te zien en een praatje te maken."

Over die dag in 2008 gesproken: je had natuurlijk dat incident bij de pitstop (brandstofslang die werd meegesleept), maar nu we het er toch over hebben: de rechtszaak naar aanleiding van de getuigenis van Bernie Ecclestone loopt ook nog steeds. Wat is de huidige status, is er al nieuws?

"We zitten al vier of vijf maanden verder in deze rechtszaak en er zit schot in de zaak. We vechten absoluut voor gerechtigheid, want het was niet eerlijk. Vooral om na vijftien jaar te horen dat ze het in 2008 al wisten en besloten om niets te doen. Dat was te veel voor mij. Daarom heb ik een groep professionele juristen samengesteld. Het is natuurlijk niet mijn vakgebied, maar we hebben een groot team dat vecht voor gerechtigheid en het juiste, en dat is wat we doen."

Wanneer hoorde je hier voor het eerst over - was het dat Bernie Ecclestone interview met F1-insider anderhalf jaar geleden?

"Ja, begin 2023."

Heeft niemand je ooit iets verteld over de andere betrokkenen? Want Nelson Piquet Jr. en Sr. bijvoorbeeld, die wisten...

"Ik wist het niet precies. Het is jammer om er zo veel later achter te komen. Om er nu, vijftien jaar later, voor te vechten is iets wat ik nooit van mijn leven had gedacht. Maar het is niet eerlijk voor mij, vanuit mijn perspectief."

Dus je voelt je bedrogen?

"Ja."

Maar wat is de best mogelijke uitkomst? Hoe groot acht je de kans dat ze je nu de wereldtitel geven? Of gaat het meer om compensatie of iets dergelijks?

"We vechten zeker tegen iets dat niet eerlijk was, om wat er is gebeurd. Waar ik absoluut naar streef, is om erkend te worden. Erkend worden als kampioen omdat ik dat verdien. Het was niet eerlijk wat er met me gebeurde door iets dat tijdens de race gebeurde en niet bij de sport hoort. Daarom vecht ik, en ik vecht zeker tot het einde."

Heb je hier ooit rechtstreeks met Bernie over gesproken en zo ja, wat heeft hij gezegd?

"Ja. Hij zei dat ik gelijk had om naar de rechter te stappen."

Maar was hij niet deel van het probleem?

"Wat kan ik zeggen? Het is iets waarover hij besloot iets te zeggen en zijn mond open te doen. Ook al was het erg laat."

Was je boos op hem dat hij het niet eerder deed?

"Ik ken zijn stijl. Ik weet hoe hij is. En ik weet zoveel dingen die in de Formule 1 gebeuren die veel mensen misschien niet weten. Er zit zoveel politiek omheen..."

Maar dat is een goede vraag: wat zou er nog meer gebeurd kunnen zijn waar niemand van ons nog iets vanaf weet? Je zult niet de enige zijn met wie is gespeeld - misschien zijn er ook andere dingen gebeurd?

"Ja, maar het is onmogelijk om te vechten voor wat we niet weten. Maar als je weet en begrijpt dat wat er met je gebeurd is niet juist was, dan is het natuurlijk een andere zaak. Daarom heb ik besloten om het te doen, maar het is niet gemakkelijk. Het is heel moeilijk voor me om deel uit te maken van zoiets, wat me in mijn hele leven nog nooit is overkomen. Het is zeker niet leuk, maar ik denk dat het het juiste is om te doen."

Heb je er ooit met Lewis [Hamilton] over gesproken?

"Nee."

Omdat jullie gewoon nooit met elkaar hebben gesproken, of omdat het niet zijn schuld is?

"Om eerlijk te zijn is dit geen strijd met Lewis. Lewis heeft helemaal niets te maken met dit gevecht. Het gevecht gaat over wat er in de race gebeurde, wat niet goed was voor de sport. Het gevecht is dat deze race geschrapt moet worden. Dat is het gevecht."

Het onderwerp kwam weer ter sprake in Singapore - ook dankzij Daniel Ricciardo, die na de kwalificatie een grapje maakte en zei: “Breng Piquet terug!” Ik neem aan dat je dat minder grappig vond?

"Grappen zijn grappen, maar misschien is dat niet zo'n leuke grap. Grappen maken over iets dat niet correct was voor de sport is niet zo leuk. Maar ik was er niet bij, ik heb de exacte bewoording niet gehoord en ik begrijp dat grappen, grappen zijn. Maar het is zeker geen leuke grap, en natuurlijk niet leuk dat het mij is overkomen."