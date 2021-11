‘Aston Martin F1-teambaas Szafnauer op weg naar Alpine’

Nu de meeste Formule 1-stoeltjes voor 2022 - op die ene cockpit bij Alfa Romeo na - wel vergeven zijn, kan het silly season bij de teambazen losbarsten. Vorige week hintte Alpine F1 CEO Laurent Rossi al op een aantal wijzigingen binnen het management van de Franse renstal komende winter. Inmiddels wordt Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer al gelinkt aan een overstap naar het team uit Enstone.

Volgens goed ingewijde bronnen heeft Szafnauer al een mondeling akkoord bereikt met Alpine omtrent een overstap, maar zijn er nog geen handtekeningen gezet. Het is onduidelijk wanneer er wel een bevestiging volgt, al komt die mogelijk komend weekend al tijdens de Grand Prix van Brazilië.

Zowel Aston Martin als Alpine willen niet ingaan op de geruchten. “Het zijn speculatieve vermoedens. Wij kunnen er dan ook niet op reageren”, laat een woordvoerder van Aston Martin weten. Een woordvoerder van Alpine laat eveneens niet veel los: “Dit zijn geruchten waar wij niet op gaan reageren.”

Het eventuele vertrek van Szafnauer bij Aston Martin komt een paar maanden nadat het team van Lawrence Stroll voormalig McLaren-teambaas Martin Whitmarsh heeft aangetrokken. De Brit heeft een bestuurlijke functie op zich genomen binnen Aston Martin Performance Technologies, al liet Szafnauer onlangs nog weten dat hij niet verwacht dat Whitmarsh een grote rol binnen het F1-team gaat spelen. Het voormalig McLaren-kopstuk heeft recent echter al een aantal Grand Prix-weekenden bijgewoond in zijn nieuwe rol en zou een logische opvolger zijn van Szafnauer, wiens liefde met teameigenaar Stroll ook aardig bekoeld zou zijn.

Wordt Szafnauer de vervanger van Brivio?

Bij Alpine gaat ondertussen al langer het gerucht dat racing director Davide Brivio na een jaartje in de Formule 1, in 2022 weer terugkeert in de MotoGP-paddock. De voormalig teambaas van Suzuki zou namelijk toch de voorkeur geven aan de tweewielers, waarmee er bij Alpine een plek vrijkomt voor Szafnauer als mogelijke teambaas. In dat geval zou Marcin Budkowski – die momenteel de rol van executive director vervult - zich meer op de technische en operationele tak van het Formule 1-team kunnen gaan richten.

Met zijn kennis en ervaring is Szafnauer in de ogen van Alpine F1 CEO Laurent Rossi mogelijk de perfecte persoon om Alpine de komende jaren naar de top van de Formule 1 te begeleiden: "Het team heeft zich van de negende plaats omhoog genokt naar de vijfde plek, voordat we de laatste jaren min of meer een plateau hebben bereikt”, sprak Rossi onlangs nog in gesprek met Motorsport.com. “Er is een nieuwe evolutie nodig om de volgende stap te maken en bij de topteams te horen, niet alleen best of the rest zijn. Nu wil ik vooral het momentum van de voorgaande seizoenen vasthouden en die vijfde plek behouden. Ik wil zeker geen stap terugzetten.”

“We hebben dit jaar veel geleerd op operationeel vlak, dat is altijd een pluspunt. Dat willen we volgend jaar toe gaan passen, maar dan zullen we wel spierballen moeten kweken om verder te groeien en van die vijfde plek een eerste plaats te maken de komende jaren. Race na race, seizoen na seizoen.”