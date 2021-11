Formule 1-teams maken zich op voor slapeloze nacht in Brazilië

De Grand Prix van Brazilië is dit weekend het tweede van drie opeenvolgende Grand Prix-weekenden. De triple-header met races in Mexico, Brazilië en Qatar werd vooraf al bestempeld als een slijtageslag voor het F1-personeel, maar de weersomstandigheden maken het vooral de monteurs deze week extra lastig. Vanwege het slechte weer raakten twee vliegtuigen met aan boord de nodige Formule 1-vracht namelijk vertraagd, waardoor alle teams donderdag nog op onderdelen aan het wachten waren. De teams van Ferrari, McLaren, Alfa Romeo en Haas beschikten donderdagmiddag lokale tijd nog niet over hun Formule 1-bolides, terwijl nog geen enkel team de motoren had ontvangen.

De resterende vracht arriveert donderdag later op de dag alsnog op het circuit van Interlagos, waarna de monteurs een race tegen de klok wacht om de bolides op tijd gereed te krijgen voor de eerste vrije training op vrijdag. Die zal bovendien extra belangrijk worden, omdat na de eerste oefensessie meteen de kwalificatie op het programma staat vanwege de sprintrace op zaterdag.

FIA komt teams tegemoet

Autosportfederatie FIA heeft besloten om de teams tegemoet te komen. Doorgaans is er tijdens Grand Prix-weekenden een avondklok van kracht, om daarmee het F1-personeel de broodnodige rust te garanderen. Om de teams in staat te stellen om de auto’s op tijd gereed te krijgen heeft de FIA besloten om de avondklok voor één keer te schrappen, waardoor de monteurs in de nacht van donderdag op vrijdag gewoon door mogen sleutelen. Daarnaast is de zogenaamde scrutineering ook met vijftien uur verruimd. Teams krijgen daardoor de gelegenheid om uiterlijk drie uur voor de start van de eerste vrije training op vrijdag (9.30 uur lokale tijd) nog hun auto’s te laten keuren voor de Grand Prix van Brazilië en het benodigde papierwerk in orde te maken.

“De jongens zullen de hele avond door moeten werken. Dat is het enige wat we kunnen doen”, sprak Haas-teambaas Guenther Steiner donderdag over de vertraagde vracht na een vraag van Motorsport.com. De Amerikaanse renstal kreeg donderdag pas het bericht dat het merendeel van de vracht was gearriveerd in Brazilië, waarna deze vervolgens nog naar het circuit in Sao Paulo moest worden vervoerd. “Het evenement kan gewoon volgens planning doorgaan, zonder dat het schema wordt aangepast. Dat is tenminste het plan, maar ik denk dat het ook wel haalbaar is.”

Personeel staat 'vrij zware week' te wachten

De vertraging zadelt de teams met extra druk op, midden in een loodzware triple-header op meerdere continenten terwijl er dit weekend ook nog een sprintrace wordt afgewerkt. Op de vraag of de vertraging het gevolg is van de overvolle F1-kalender, antwoordt Steiner: “Dit kan ook gebeuren tijdens een normale double-header. Het is gewoon iets waar je zo nu en dan mee te maken krijgt. Dit jaar was het met de pandemie en het aantal races op de kalender wel nodig [om een triple-header te organiseren]. Het wordt alsmaar krapper en meer op elkaar gepropt, maar ik denk dat we ons hier wel uit gaan redden. Maar de FOM zal hier zeker naar kijken en een risicoafweging maken, of we het risico lopen dat iets niet haalbaar is. Ik weet zeker dat hier lessen van worden geleerd.”

Volgens Steiner is het nog een geluk bij een ongeluk dat de vertraging is opgelopen tussen de races in Mexico en Brazilië. De problemen zullen volgens de teambaas een stuk groter zijn als het volgende week tussen Brazilië en Qatar weer spaak loopt: “Het zal een hele worsteling worden als we deze vertraging krijgen op weg naar Qatar. Ook voor de mensen zelf, het is een lange vlucht ernaartoe. De jongens breken na afloop de garage af, demonteren de auto’s, pakken de boel in en springen dan het vliegtuig in voor een vlucht van – ik dacht – 15 uur. Dan heb je ook nog eens te maken met het tijdverschil, want je reist tegen de klok in. Volgende week gaat dan ook vrij zwaar worden. Als we deze problemen volgende week hebben zullen de gevolgen een stuk groter zijn.”