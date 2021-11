Alonso heeft weinig begrip voor bomvol slot F1-seizoen 2021

Na de Grand Prix van Mexico reisde het Formule 1-circus direct door naar Sao Paulo, waar dit weekend de Braziliaanse GP plaatsvindt. Vanuit daar moet men direct door naar Qatar voor de laatste stop van de triple-header. Vervolgens krijgt iedereen een week om bij te komen, om vervolgens in Saudi-Arabië en Abu Dhabi het seizoen af te sluiten. McLaren F1-coureur Daniel Ricciardo noemde de huidige triple-header eerder al “de zwaarste ooit” vanwege de enorme reisafstanden en de grote tijdsverschillen.

Ook tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso vindt het maar niks: “Dit is niet de meest praktische triple-header. De races liggen op zo’n twaalf uur vliegen van elkaar. En we moeten drie opeenvolgende weekenden racen. Het is voor het team, voor de monteurs, belangrijk om energie te sparen. Zij werken in de pitbox, moeten alles inpakken, werken tot laat door, stappen in het vliegtuig, arriveren in Brazilië en moeten alles weer uitpakken en de pitbox opbouwen. Voor hen is dit absoluut op de limiet. Hopelijk vinden we betere oplossingen voor de kalender, want vanuit Austin is het maar anderhalf uur naar Mexico. En twee weken geleden reden we nog in Austin. Het voelt gek dat er tussen sommige races twee weken tijd zit, en dat races op een ander continent back-to-back verreden worden.”

De opzet van de kalender lijkt inderdaad onlogisch, maar werd in eerste instantie bedacht met het oog op de inreisbeperkingen rond het coronavirus. Toen de kalender goedgekeurd werd, stonden Mexico en Brazilië op de rode lijst van het Verenigd Koninkrijk, waardoor bij terugkomst een verplichte quarantaine was voorgeschreven. Dat kon voor de nodige teams problemen opleveren. Door Mexico en Brazilië back-to-back te laten plaatsvinden, gevolgd door Qatar, kon het F1-personeel de quarantaineverplichting omzeilen. Later schrapte het VK de beperkingen waardoor de teams zonder problemen terug hadden kunnen keren vanuit beide landen.