Andretti stelt deadline voor goedkeuring van F1-deelname

Andretti Autosport doet inmiddels al zo'n anderhalf jaar pogingen om toe te treden tot de Formule 1. In eerste instantie wilde men het F1-team van Sauber overnemen, maar die overname ketste op het laatste moment af wegens gesteggel rond het zeggenschap. Begin 2022 volgde vervolgens de onthulling van Mario Andretti dat het Amerikaanse raceteam zelf een F1-renstal op poten wil zetten om als elfde team te gaan deelnemen. Dat plan werd sceptisch ontvangen door F1 en de meeste teams, maar opgeven doet Andretti niet. Nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem aangaf te willen onderzoeken wie er interesse hebben in F1-deelname, maakte Andretti bekend dat het gaat samenwerken met General Motors en Cadillac.

Die samenwerking is men vooral aangegaan op aanbeveling van Ben Sulayem, zegt eenmalig F1-wereldkampioen Andretti tegen Autosprint. "We kunnen hem vanaf het eerste moment onder de mensen scharen die aan onze kant staan. Het was Ben Sulayem die ons adviseerde om een samenwerking aan te gaan met een grote fabrikant", vertelt de inmiddels 82-jarige Amerikaan. "Dat geeft meer kracht en diepte aan ons programma in de Formule 1. Ons antwoord daarop is dat we op iedere mogelijke manier naar hem hebben geluisterd. Van daaruit is de samenwerking met Cadillac ontstaan, wat betekent dat we een gemeenschappelijk doel hebben met General Motors."

Andretti blijft rustig doorwerken aan F1-plannen

Desondanks wacht Andretti nog altijd op duidelijkheid over een toekomstige F1-deelname. Aanvankelijk was 2024 de doelstelling, maar inmiddels lijkt 2025 of 2026 realistischer. Toch werkt het team gewoon door alsof men al groen licht heeft gekregen. "Zo'n programma is heel complex en dat betekent dat wij in de loop van de tijd progressie moeten boeken. Dat hoeft niet op topsnelheid te gebeuren, maar we moeten stabiel door blijven werken. Zo moeten we de belangrijkste namen gaan vastleggen en daar hebben we zekerheid voor nodig. Wat dat betreft staan we nu op stand-by, maar met alle andere initiatieven en programma's boeken we progressie."

De F1-wereldkampioen van 1978, die in 1969 de Indy 500 won, benadrukt dus dat een spoedige goedkeuring van de plannen nodig is om de volgende stap te zetten richting een toekomst in de Formule 1. Hoewel groen licht vanuit F1 zelf en de teams nog redelijk ver weg lijkt, formuleert Andretti voorzichtig een deadline. "Laten we zeggen dat we redelijkerwijs binnen een paar maanden een antwoord kunnen hebben. Het is echter ook waar dat op dit moment iedere dag telt, maar ook kan iedere dag een goede zijn. Laten we afwachten, maar we zitten nu in de beslissende fase."