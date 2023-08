Nadat RM Sotheby's in 2019 voor het eerst een veiling organiseerde tijdens de seizoensafsluiting van de Formule 1 in Abu Dhabi doet veilinghuis Bonhams Cars dat in 2023 nog eens dunnetjes over. Op zaterdag 25 november gaan na de kwalificatie van de koningsklasse op start-finish van het Yas Marina Circuit twee historische F1-bolides onder de hamer. De eerste is de Lotus 79 van Mario Andretti, de auto waarmee de Amerikaan in 1978 zijn enige wereldtitel in de Formule 1 behaalde. Het betreft chassisnummer 4, waar hij op weg naar zijn wereldtitel de Grand Prix van Nederland op zijn naam schreef. Bonhams verwacht dat de Lotus van Andretti tussen de 6,5 en 9,5 miljoen dollar (5,9 en 8,6 miljoen euro) oplevert bij de veiling.

De andere Formule 1-bolide die wordt aangeboden in Abu Dhabi is de McLaren MP4-21 uit 2006, die dat jaar door Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya en Pedro de la Rosa werd bestuurd. Het betreft chassis 02, waarmee Raikkonen in de eerste helft van 2006 acht Grands Prix reed. Met deze bolide werd de Fin in Bahrein knap derde, nadat hij door een crash in de kwalificatie vanaf de 22e en laatste plaats moest starten. Daarna volgden nog een tweede plaats in Australië en puntenfinishes in de Grands Prix van San Marino, Europa, Spanje en Frankrijk. Toch staat de MP4-21 met chassisnummer 02 vooral bekend om een van de twee races waarin Raikkonen de finish juist niet bereikte.

In Maleisië viel Raikkonen uit na een incident in de openingsronde, maar zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Monaco zorgde echter voor een verhaal dat aan de MP4-21 is blijven hangen. De coureur uit Espoo startte die dag vanaf de derde positie en klom gedurende de race op naar de tweede plek achter leider Fernando Alonso. Tijdens een safety car-fase kwam de race van Raikkonen echter abrupt ten einde nadat een kabelboom vlam vatte. Hij parkeerde zijn bolide vlak voor de ingang van de tunnel en stapte vervolgens uit, maar terugkeren in de pits deed hij niet. In plaats daarvan wandelde Raikkonen naar de haven, waar hij plaatsnam op een superjacht om de rest van de race te aanschouwen. Bonhams verwacht dat de MP4-21 een bedrag van tussen de 2,5 en 3,5 miljoen dollar (2,3 en 3,2 miljoen euro) oplevert tijdens de veiling.