Mario Andretti: In deze vorm kan Ferrari F1-titel veroveren

De eerste twee races van het F1-seizoen 2024 waren voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Pérez veroverden één-tweetjes in Bahrein en Saudi-Arabië en het leek erop dat het team opnieuw zou gaan domineren. In Melbourne zag het er plots heel anders uit: Ferrari was competitief en Carlos Sainz en Charles Leclerc profiteerden optimaal van de uitvalbeurt van Verstappen en de tegenvallende snelheid van Pérez door de één-twee in de wacht te slepen.

In gesprek met Gazzetta dello Sport laat autosportlegende Mario Andretti weten te hebben genoten van de race. "Met de complimenten aan Ferrari!", aldus de Amerikaan. "Deze overwinning kregen ze niet cadeau, ondanks de vroege uitvalbeurt van Verstappen. Vooral Sainz zette een fenomenale prestatie neer." Het is nog maar de vraag of de sterke prestaties van Ferrari vooral te danken waren aan de unieke karakteristieken van het Albert Park-circuit, maar Andretti weet zeker: "Wat we hebben ervaren is waar: Ferrari's snelheid is echt. Ferrari reed al vooraan in de trainingen. Ze deden alles goed vanaf dag één in Melbourne en het was geweldig om Sainz op zo'n hoog niveau te zien presteren, slechts twee weken na zijn operatie in Saudi-Arabië."

Andretti stelt dat Sainz en Leclerc het nu 'tegen iedereen kunnen opnemen'. "Ik denk dat ze meer races kunnen winnen en in deze vorm zelfs de titel", legt hij het Italiaanse team druk op. Voor Ferrari zou het de eerste F1-titel sinds 2008 - de constructeurstitel - zijn. Wat hem met name opviel in Australië, is het feit dat Ferrari juist sterk was op gebieden waar het vaak juist fout gaat: racestrategie en bandenmanagement. "Ferrari is dichter bij de top gekomen. Ik ben benieuwd hoe dit zich ontwikkelt, maar ik zie bemoedigende tekenen." Op dit moment staat Ferrari in het coureurs- en constructeurskampioenschap slechts vier punten achter Verstappen en Red Bull Racing.