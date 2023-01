Logan Sargeant krijgt na een volledig Formule 2-seizoen in 2023 een kans in de Formule 1. Bij Williams wordt de Amerikaan teamgenoot van de meer ervaren Alexander Albon. Sargeant is komend jaar een van de drie rookies op de grid, naast Nyck de Vries en Oscar Piastri. Na zijn F1-optreden in de post season test in Abu Dhabi, vloog hij terug naar de Verenigde Staten. Hij bracht in Florida tijd door met vrienden en familie om naar eigen zeggen de batterijen weer op te laden. Desondanks bezocht de hagelnieuwe F1-coureur nog wel geregeld de sportschool.

De 22-jarige coureur werd halverwege het F1-seizoen 2022 bevestigd als opvolger van Nicholas Latifi, maar hiervoor diende Sargeant nog wel in de top-vijf van het F2-kampioenschap te eindigen. Dat lukte hem, maar geland is het allemaal nog niet. "Het is nu een paar maanden geleden dat ik werd aangekondigd als Formule 1-coureur, maar het is volgens mij allemaal nog niet echt doorgedrongen", trapt Sargeant af op de website van Williams. "Gezien de uitdaging die gaat komen, train ik zo hard als ik kan... maar als F1-coureur voel ik verder nog weinig verschil. Ik denk dat dit zo blijft tot aan de eerste race wanneer we op donderdag een rondje over de baan lopen."

Trainen, trainen en nog eens trainen

Stil zit de man uit Fort Lauderdale in ieder geval niet. Na een vakantie in zijn thuisland, vloog Sargeant naar Portugal voor een trainingskamp. "Samen met mijn coach Ben. Het was intens, maar zeer goed", gaat hij verder. "We boekten progressie en hebben veel werk verzet. Op een normale trainingsdag stonden we rond zes uur 's ochtends op en namen we een smoothie en een lekkere snack. Gedurende de dag wisselden we de oefeningen af. We begonnen met een training op hoge intensiteit om de cardio te verbeteren. Na het ontbijt gingen we hardlopen of trokken we sprintjes op het strand. Na de lunch deden we een minder intensieve activiteit. In de middag speelden we padel, tennis of American football. We eindigden de dag met zware krachttraining om mijn nek en core in orde te brengen."

Sargeant wil zo goed mogelijk voorbereid beginnen aan zijn eerste F1-seizoen. "Ik probeer ook van alles te genieten. Ik weet hoe uitdagend komend jaar gaat zijn gezien de fysieke fitheid die een F1-auto vraagt. Dit is echter wel iets waar ik jaren naar heb toegewerkt. Ik wil in een zo'n goed mogelijke vorm zijn en ben ontzettend gemotiveerd. In dit deel van het jaar, een kleine twee maanden voor Bahrein, is het zaak om mijn lichaam in goede conditie te houden en mijn kracht te onderhouden. We werken hard aan de cardio door veel te hardlopen en op hoge intensiteit te trainen. We doen natuurlijk veel krachttraining voor de nek en core gezien de G-krachten die ik ga krijgen. De presentatiedatum van de 2023-auto staat inmiddels. Ik heb er onwijs veel zin in, zelfs nu ik het idee heb dat het seizoen al begonnen is."