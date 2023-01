Alfa Romeo maakt presentatiedatum F1-auto voor 2023 bekend

Alfa Romeo trekt op 7 februari in Zürich het doek van de C43. Waarschijnlijk zal het team snel daarna al in actie komen met de nieuwe bolide met een filmdag op het circuit van Barcelona. Hoewel een filmdag eigenlijk bedoeld is voor PR-activiteiten, is het voor de formatie uit Hinwil de ideale gelegenheid de kersverse wagen op eventuele kinderziektes te checken. De Formule 1 zou de Formule 1 niet zijn als er geen regels zouden zijn voor een filmdag. De nieuwe auto moet voorzien worden van speciale demonstratiebanden van Pirelli en mag die dag niet meer dan honderd kilometer afleggen. Elk F1-team heeft twee filmdagen per seizoen.

Komend F1-seizoen verschijnt de renstal opnieuw met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu aan de start en zal het proberen de zesde plaats van afgelopen jaar te verdedigen. Na een uitmuntend begin in 2022, zakte het team tijdens het seizoen terug. Toch bleef het Aston Martin, Haas, AlphaTauri en Williams voor. Alfa Romeo eindigde met hetzelfde aantal punten als Aston Martin, maar door de vijfde plaats van Valtteri Bottas op Imola legde het Zwitserse team beslag op de zesde plek. McLaren was met meer dan 100 punten voorsprong een maatje te groot.

Het is ook het laatste jaar dat de formatie uit Hinwil met Alfa Romeo als titelsponsor werkt. Het merk uit Italië sloeg begin 2018 de handen ineen met Sauber, maar door de samenwerking die Sauber vanaf 2026 aangaat met Audi, komt er eind 2023 een einde aan de overeenkomst met Alfa Romeo. Frederic Vasseur gaat dat allemaal niet meer meemaken. Hij is inmiddels teambaas bij Ferrari en heeft daarmee Mattia Binotto opgevolgd. Het is nog niet bekend wie de nieuwe teambaas bij Alfa Romeo is.

Inmiddels hebben alle F1-teams - op Haas na - aangegeven wanneer ze de nieuwe auto voorstellen.