Analyse: Winnaars en verliezers van Grand Prix Emilia-Romagna

Winnaars:

Geschiedenis werd er meer precies geschreven door het team van Mercedes. Tijdens de derde race van dit seizoen in Italië wist het Duitse merk weer een record van Ferrari uit de boeken te rijden. Zes is zeven geworden wat betreft het aantal opeenvolgende constructeurstitels. Ja, het is eentonig en bij vlagen ook ietwat saai, maar nee, dit doet helemaal niets af aan een grandioze prestatie. Toto Wolff en de zijnen hebben de zaak piekfijn voor elkaar en dat verdient louter lof. Ieder jaar loopt het merk met de ster een stap voor op de concurrentie. Red Bull denkt er iedere winter te zijn, maar moet bij iedere seizoensstart toezien hoe ook Mercedes weer sterker is geworden. In Imola zegevierde Lewis Hamilton door een alternatieve strategie en schade aan de auto van teamgenoot Valtteri Bottas, maar dat is eigenlijk maar een voetnoot in het hele succesverhaal van Mercedes. En dat verhaal is nog niet af...

De tweede winnaar van het weekend vergat ditmaal niet om zijn 'shoey' op het podium te doen. Daniel Ricciardo was bij zijn eerste bezoekje aan het ereschavot in Renault-kledij nog zo overmand door euforie dat hij pardoes vergat om zijn handelsmerk uit te voeren en de 'shoey' alsnog in het motorhome uitvoerde. Op Imola dacht hij er wel aan en liet hij zelfs Hamilton uit zijn schoeisel drinken. Leuk natuurlijk, maar dit tweede podium van Renault is vooral het bewijs dat het structureel iets beter gaat. Natuurlijk profiteerde de Australiër van pech voor Max Verstappen en een onbegrijpelijke keuze van Racing Point, maar hij was er wel bij om toe te slaan. Waar Renault in de voorbije jaren meermaals zoek werd gereden door klantenteams, lijkt de weg naar boven anno 2020 ingezet. Net op tijd voor de komst van Fernando Alonso. Voor nu koestert men vooral dit tweede podium, al wist Cyril Abiteboul precies wat hij ditmaal moest zeggen: "Dit tweede podium is prachtig, maar ik neem niet nog een tattoo." Ook hij leert dus.

De laatste winnaar luistert naar de naam Daniil Kvyat. De Rus zit op de schopstoel bij AlphaTauri en moet naar alle waarschijnlijkheid plaatsmaken voor Red Bull-junior Yuki Tsunoda. Alle dingen die hij nu nog laat zien, komen waarschijnlijk te laat om zijn F1-toekomst te redden. Desondanks heeft hij afgelopen weekend wel een statement afgegeven en vooral met zijn rechtervoet gesproken. Kvyat acteerde zaterdag nog - zoals dit jaar gebruikelijk - in de schaduw van teamgenoot Pierre Gasly, maar wist zelf ook Q3 te halen. Toen Gasly een dag later jammer genoeg moest opgeven, stapte Kvyat uit de schaduw. Vooral de herstart van de Rus was indrukwekkend goed, vandaar ook de kijktip om onderstaande onboard-beelden terug te kijken. Hij wist in één actie Sergio Perez en Alexander Albon te pakken en ging ook doodleuk buitenom bij de Ferrari van Charles Leclerc. Hij koopt er waarschijnlijk weinig meer voor, maar Kvyat heeft in ieder geval een teken van leven gegeven.

Verliezers:

"Alex moet zijn zitje claimen tijdens de raceweekenden in Portimao en Imola", zo liet Christian Horner optekenen. Nou heeft Alexander Albon in de voorbije weekenden veel gedaan, maar 'een zitje claimen' niet bepaald. Waar hij in Portugal kleurloos twaalfde werd, verging het hem in Imola niet veel beter. De zesde plek op zaterdag was nog niet zo wereldvreemd, maar toen hij een dag later ook voor die positie vocht, ging het mis. Albon ging in de rondte. Een spin dus, volledig op eigen houtje. Dat hij na afloop met een andere verklaring kwam, maakte het geheel net iets pijnlijker. "Ik dacht dat ik van achteren werd aangetikt, zo voelde het in ieder geval." Juist. Dit toont aan dat het inschattingsvermogen van Albon soms nog iets te wensen over laat, al maakt een kat in het nauw nou eenmaal rare sprongen. En dat is precies wat er bij Albon aan de hand is: hij had het al niet makkelijk met de RB16, maar naarmate de druk wordt opgevoerd, lijkt het er niet meteen beter op te worden. Het is tot slot ook vrij wonderlijk dat hij daar zelf anders over dacht: "In retrospect is dit niet eens zo'n slecht weekend voor mij geweest". Tja.

Een voormalig F2-collega van Albon kende tegen het fraaie Italiaanse landschap ook een miserabele zondag: George Russell. Op vrijdag, door het compacte schema eens de 'mediadag', was er juist nog goed nieuws voor de Brit. Waar interim-teambaas Simon Roberts in Portimao nog wat stuntelend voor de dag kwam, kon hij in Imola wel ronduit bevestigen dat Russell ook volgend jaar voor Williams rijdt. Dik verdiend natuurlijk, Russell is en blijft immers één van de voornaamste pijlers achter het herstel van Williams. Mocht die Mercedes-promotie er ooit komen, dan lijkt hij ook een wereldkampioen in spé. Maar ook dergelijke talenten kunnen fouten maken zo bleek tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Russell crashte achter de safety car en zat nadien enkele minuten verloren voor zich uit te kijken in een Italiaanse berm. Pijnlijk en knullig. Russell was in Imola dus de schlemiel, maar wordt er naar eigen zeggen alleen maar sterker van. Ach, na al het voorgaande is dit moment hem ook wel vergeven.

Tot slot komt het team van Racing Point als verliezer uit de bus. Waar Red Bull een nog beroerder weekend had maar door de malaise van Albon al aan bod is gekomen, hield het bij de roze brigade ook niet over. Waar Verstappen vooraf nog verwachtte dat Racing Point in de kwalificatie 'dichtbij' kon komen, kwam daar in de praktijk niets van terecht. Sterker nog: geen enkele auto van Otmar Szafnauer wist Q3 te halen. Lance Stroll vond naar eigen zeggen geen grip en bleef steken op P15, terwijl Perez - die ook bij Red Bull in beeld is - evenmin wist te overtuigen. Op zondag deed de Mexicaan dat wel en leek zich nog een buitenkansje voor te doen. Een late safety car bracht Perez namelijk in een aardige positie om voor een onverwacht podium te vechten. Racing Point riep hem echter binnen en hielp de gelegenheid zo met een bijzondere tactiek om zeep. Dat Stroll bij zijn eigen pitstop nog even de man met de voorste krik omver kegelde, maakte de malaise compleet. Zeker voor de Canadees een zeer pover weekend.