Brawn: Uitstellen pitstop Hamilton ‘juiste besluit’ van Mercedes

Hamilton pakte op Imola zijn negende zege van het huidige Formule 1-seizoen. De leider in het kampioenschap begon achter teamgenoot Valtteri Bottas op de tweede startpositie en verloor bij de start nog een plekje aan Max Verstappen. De Red Bull-coureur kwam als eerste naar de pits en een ronde later volgde Bottas, waarna Hamilton aan de leiding kwam. De Brit vroeg zijn team vervolgens of hij zijn eerste stint mocht mocht verlengen, omdat hij voor zijn gevoel nog voldoende leven in zijn banden had en eindelijk in vrije lucht kon rijden. Mercedes stemde in, waarna Hamilton met een beetje hulp van de virtual safety car ook na zijn eerste pitstop de leiding behield.

Sky F1-commentator Martin Brundle merkte in zijn column op dat hij het opvallend vond dat Mercedes het strategische verzoek van Hamilton honoreerde. “Ik heb het gevoel dat Lewis meer ruimte krijgt voor het afwijken van het plan dan Valtteri”, schreef hij. Een week geleden werd een verzoek van Bottas om zachte in plaats van harde banden te gebruiken voor zijn laatste stint in Portugal niet gehonoreerd. “Maar Lewis heeft dan ook het bandenmanagement en de snelheid om de kans te creëren en het af te maken.”

Het besluit dat Mercedes moest nemen over het wel of niet uitstellen van Hamilton's pitstop vond Brawn een ‘interessant besluit’, zo stelt hij in zijn column op F1.com. “Hij reed in vrije lucht aan kop van de wedstrijd en hij had duidelijk het gevoel dat hij nog leven in zijn banden had, iets wat op de pitmuur misschien niet zo helder was.” Wat volgens Brawn ook een belangrijke rol speelde in de beslissing van Mercedes, was de schade aan de auto van Bottas. “Mercedes wilde Verstappen verslaan. Ik denk dat ze uiteindelijk de juiste beslissing genomen hebben. Hoewel Valtteri zich misschien benadeeld voelde, zal het hem niet heel erg dwars zitten vanwege de schade die hem qua snelheid duidelijk dwars zat.”

Na de uitvalbeurt van Verstappen behaalde Mercedes op Imola voor de vijfde keer dit seizoen een dubbelzege. Bovendien stelden de Zilverpijlen de wereldtitel voor constructeurs veilig. Brawn stelt dat Mercedes, het team dat hij tussen 2010 en 2013 leidde, alle successen ‘verdiend’ heeft, maar hij voorziet dat het team een flinke uitdaging voor zich heeft om succesvol te blijven. “De uitdaging is nu om die consistentie te behouden met de financiële, sportieve en technische veranderingen die de komende jaren worden geïmplementeerd. Dit zijn geen kleine veranderingen en hebben zonder twijfel de potentie om het competitieve landschap te veranderen.”