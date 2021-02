Alpine maakt lanceerdatum nieuw Formule 1-team bekend

Halverwege januari werd het Alpine F1 Team al officieel voorgesteld tijdens de presentatie van de bedrijfsplannen van de Renault Group. Daarbij werd onder meer bekendgemaakt dat de gehele sportieve tak van Renault, dat voorheen Renault Sport heette, wordt ondergebracht bij zustermerk Alpine. Dat geldt dus ook voor het F1-team, dat in 2021 in de Formule 1 wordt vertegenwoordigd door Esteban Ocon en Fernando Alonso.

Tijdens die presentatie maakte Alpine bekend dat de nieuwe wagen de naam A521 gaat dragen. De A is een verwijzing naar Alpine, terwijl de 500 een verwijzing is naar het F1-prototype dat Alpine in de zeventiger jaren ontwikkelde. De 21 is vanzelfsprekend een verwijzing naar het jaartal 2021. Bij de presentatie van de plannen voor Alpine vertelde CEO Laurent Rossi nog dat de presentatie van de nieuwe bolide ergens in februari zou plaatsvinden, maar dat blijkt nu niet helemaal het geval te zijn. De A521 wordt namelijk op 2 maart online gepresenteerd, zo maakte Alpine middels een video op social media bekend. Daarmee is de Franse renstal het tweede team dat het strijdwapen voor 2021 op 2 maart presenteert: eerder koos regerend wereldkampioen Mercedes voor dezelfde datum.

In de video deelde Alpine ook het geluid van de nieuwe Renault-krachtbron voor 2021. Vorig jaar leverde de Franse autofabrikant nog motoren aan twee teams, namelijk het eigen fabrieksteam en McLaren, maar laatstgenoemde stapte over naar aandrijflijnen van Mercedes. Alpine is dus het enige team dat gebruikmaakt van Renault-motoren. McLaren was maandag overigens het eerste team dat de F1-bolide voor 2021 onthulde. Vrijdag volgt de presentatie van AlphaTauri, terwijl Alfa Romeo met een presentatie op 22 februari ook eerder is dan Alpine en Mercedes.