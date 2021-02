VIDEO: Ricciardo debuteert bij McLaren

De 31-jarige coureur nam na de lunch de maandagavond gelanceerde McLaren over van Lando Norris die er in de ochtend de shakedown mee had uitgevoerd.

Voor beide coureurs had de test niet veel om het lijf: het weer op het natte Silverstone werkte niet echt mee en daarbij was de test beperkt tot een zogeheten filmdag, waarbij niet meer dan honderd kilometer mag worden afgelegd op een set Pirelli demonstratiebanden.

Toch was het voor McLaren goed om alvast wat kinderziekten uit de MCL35M te halen, alvorens het team half maart in Bahrein aan het echte werk mag beginnen. Van 12 tot en met 14 maart staat op het Bahrain International Circuit de pre-seasontest op het programma. Omdat die test beperkt is tot slechts drie dagen, heeft McLaren de kans met beide handen aangegrepen om nu alvast op Silverstone in actie te komen. Komende donderdag volgt de tweede filmdag van het team.