Ricciardo teleurgesteld in CEO: "Zak Brown is bang voor naalden"

Op 11 oktober 2020 was het zover: Ricciardo werd op de Nürburgring derde in de Eifel Grand Prix en maakte daar de weddenschap openbaar. Abiteboul was sportief en gaf zijn verlies ruiterlijk toe. Toch heeft Abiteboul die onlangs afscheid nam bij Renault, nog steeds geen tattoo laten zetten, onthulde Ricciardo maandag. “Helaas is het nog niet gebeurd. Maar het zal gebeuren. We hebben afscheid genomen met de afspraak dat we nog wat onafgemaakte zaken hadden, die tattoo dus. Het gaat zeker gebeuren.”

De 31-jarige coureur heeft geprobeerd om zijn huidige teambaas Zak Brown over te halen om een vergelijkbare weddenschap aan te gaan, maar de Amerikaan heeft volgens Ricciardo angst voor naalden en dus heeft hij zijn zinnen nu gezet op een weddenschap rond de verzameling klassieke auto’s van Brown. “We hadden een paar uur geleden nog lunch met Zak en hij zei iets over dat hij naalden haat", zei Ricciardo tijdens de presentatie van de MCL35M. "Dus ik zie dat hele ding met een tatoeage niet gebeuren. Maar we bedenken wel iets anders. Ik weet dat hij een aardige autocollectie heeft, dus misschien kunnen we wedden om één van zijn auto's of zo.”

De voormalig coureur van HRT, Toro Rosso, Red Bull en Renault legt dinsdag op Silverstone zijn eerste meters af in de nieuwe McLaren MCL35M, nadat hij in de afgelopen weken in het McLaren Technology Centre al uitgebreid kennis heeft gemaakt met zijn nieuwe collega’s. Als ervaringsdeskundige die bij meerdere teams heeft gereden, weet Ricciardo hoe belangrijk die eerste weken bij een nieuw team zijn. “Je moet het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van het team. Dat je volledig geïntegreerd bent, niet alleen in het rijden maar in alles, in de techniek en de strategie”, vertelde Ricciardo. “Ik heb inmiddels al zoveel vergaderingen gehad, niet alleen met mijn engineer maar echt met de hele race-afdeling. Je krijgt zo een beetje het gevoel dat je ook daadwerkelijk iets in te brengen hebt en dat je kennis zal worden gewogen. Dat gevoel is waarschijnlijk het belangrijkste, maar ook het moeilijkste om op gang te krijgen.”