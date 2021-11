AlphaTauri snapt heisa na Q3 niet: “Het lag niet aan Tsunoda”

Yuki Tsunoda is één van de rijders die dit weekend wegens een motorwissel wordt teruggezet op de startopstelling voor de Grand Prix van Mexico. Toch deed AlphaTauri er - met succes - alles aan om de Japanner in Q3 te krijgen. Daarvoor liet het Italiaanse team hem zelfs op softs rijden in Q2, terwijl alle andere deelnemers aan Q3 zich allemaal op mediums plaatsten voor dat kwalificatiedeel en derhalve de race van zondag ook mogen starten op de geel gemarkeerde band. Tsunoda moet daarentegen, ondanks zijn gridstraf, de eerste stint op softs afwerken. De rood gemarkeerde band lijkt minder geschikt voor de wedstrijd op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Gevraagd naar waarom AlphaTauri Tsunoda zo graag in Q3 wilde hebben, antwoordde teambaas Franz Tost: “Om een slipstream te geven aan Pierre Gasly, zo simpel is het. Daarnaast wilden we hem voor Lando Norris hebben. Dat zijn de twee redenen”. Het plan pakte uitstekend uit: de slipstream van zijn teamgenoot hielp Gasly aan de vijfde startplek, terwijl Tsunoda zelf Norris achter zich hield: P9 om P10. Ook Norris gaat wegens een motorwissel achteruit op de grid. In tegenstelling tot Tsunoda plaatste de McLaren-coureur zich op mediums voor Q3 en dat is dan ook zijn compound voor de eerste stint in de race.

Ondanks de succesvolle aanpak van AlphaTauri was er na de kwalificatie veel kritiek op Tsunoda, nota bene vanuit het zusterteam Red Bull Racing. In de slotfase van Q3 ging de 21-jarige Aziaat bewust van de baan in bocht 10 om Sergio Perez en Max Verstappen voorbij te laten. Perez werd echter verrast door deze actie en schoot rechtdoor, waarna Verstappen vanwege de stofwolken dacht dat er een gele vlag gezwaaid zou worden. Voor beide Red Bull-coureurs verpestte dit hun laatste run, waardoor ze zondag achter Mercedes-concurrenten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton als derde (Verstappen) en vierde (Perez) moeten starten.

Tost reconstrueert het voorval: “We vertelden Yuki via de radio dat de Red Bulls eraan kwamen. Daarom ging hij van de baan, zodat ze hem makkelijk konden passeren. Het lag niet aan Yuki. Nee, hij maakte geen fout. Hij deed het bewust”, verklaart de Oostenrijker. “Ik snap echt niet waarom Perez daar ook van de baan ging. Yuki ging aan de kant, zoals iedereen doet in de kwalificatie voor iemand die bezig is met een snelle ronde. Yuki zat niet in een snelle ronde, zo simpel is het. Daarom snap ik er niets van.”

Bekijk onze terugblik op de kwalificatie in Mexico: