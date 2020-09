AlphaTauri stapt over naar windtunnel van Red Bull

AlphaTauri gebruikt momenteel een eigen windtunnel in Bicester, die werkt met een schaalmodel van 50 procent. Alle andere teams werken aan een schaal van 60 procent. Zo’n honderd personeelsleden van het team werken in het Verenigd Koninkrijk aan de aerodynamica. Vanaf volgend seizoen wordt het gebruik van windtunnels meer beperkt, net wanneer teams zich voorbereiden op de ingrijpende nieuwe reglementen voor 2022. Daardoor komt er in de windtunnel van Red Bull in Bedford meer ruimte vrij, zodat zusterteam AlphaTauri de faciliteit kan gebruiken.

“Het delen van de windtunnel zal volgend jaar voor het eerst gebeuren”, vertelt Horner. “Dat houdt vanuit financieel perspectief helemaal steek. We hebben een project binnen de reglementen en de ambities van AlphaTauri zijn ook groter dan die van Toro Rosso. AlphaTauri zal hetzelfde materiaal, dezelfde tunnel gebruiken en dat zal hen helpen in hun ontwikkeling, zeker nu de wagen voor 2020 zo significant anders zal zijn. De regels zijn nu duidelijk over wat mag en wat niet mag, en hopelijk zal AlphaTauri daar een voordeel uit halen."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost hoopt dat die verandering inderdaad een positief effect zal hebben. “Momenteel gebruiken we een windtunnel van 50 procent en die van Bedford is 60 procent. Dat levert meer waardevolle metingen op”, weet Tost. "Dit soort synergie met Red Bull hebben we de voorbije jaren al gehad om geld te besparen en de prestaties te verbeteren, omdat Red Bull Technology op een hoog niveau werkt."

AlphaTauri moet volgens Tost meer dan enkel een B-team van Red Bull zijn. “Ik denk dat het team de voorbije jaren is gegroeid. We hebben betere prestaties laten zien, de wagen is betrouwbaarder en de samenwerking met Red Bull Technology is heel positief. Die synergie levert ons veel voordelen op, voor zover het binnen de reglementen is toegestaan. We zijn ambassadeurs voor het merk AlphaTauri en dus moeten we er staan. Anders houdt het voor hen geen steek."