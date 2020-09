Bottas topt eerste F1-trainingsdag op Mugello, Verstappen derde

Ondanks dat Mugello een compleet nieuwe baan is op de Formule 1-kalender, volgde de tweede training het vaste stramien. De coureurs begonnen de oefensessie dus met een of twee runs op een van de hardere compounds. Na een kwartier ging Max Verstappen naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.18.281, die hij reed op de medium band. Valtteri Bottas bracht hierna op medium rubber een 1.18.091 op de klokken, waarmee hij P1 overnam van de Nederlander. De Fin maakte daar niet veel later nog een 1.17.997 van, zodat hij bijna drie tienden sneller was dan de Red Bull-coureur. Lewis Hamilton begon de training ondertussen op de hardste band. De leider in het kampioenschap ging rond in een 1.18.652, die hem naar P3 bracht, en noteerde vervolgens een 1.18.299, waarmee hij zeer dicht bij de tijd van Verstappen op de mediums zat.

De oefensessie was iets meer dan een half uur oud toen de actie moest worden gestaakt vanwege een crash van Lando Norris. De Brit kwam iets te wijd uit de derde bocht en ging met zijn linkerwielen door het grind, waarop hij de controle over zijn McLaren verloor en met de voorkant van de auto tegen de muur botste. Norris bleef ongedeerd bij het incident en de schade aan de MCL35 leek beperkt tot een kapotte voorvleugel, maar het ongeluk betekende niettemin het einde van zijn training.

Norris crashte op het moment dat de coureurs net begonnen waren aan hun korte runs op de zachte band. Nadat de baan na tien minuten weer was vrijgegeven, bracht Bottas op de soft een 1.16.989 op de klokken. Hamilton kwam daar niet onder. De zesvoudig wereldkampioen kwam een paar tellen na zijn teamgenoot in een 1.17.196 over de streep. Verstappen was op de rood gemarkeerde compound goed voor een 1.17.235, waarmee hij een fractie langzamer was dan Hamilton en de eerste dag op Mugello op P3 afsloot.

Alexander Albon stuurde de tweede Red Bull naar een 1.17.971, wat de vierde tijd in deze training was. De Britse Thai was bijna een seconde langzamer dan Bottas en zeven tienden trager dan Hamilton en Verstappen. Renault-coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon volgden met de vijfde en de zesde tijd, terwijl Sergio Perez, Pierre Gasly, Kimi Raikkonen en Charles Leclerc de top-tien completeerden in de tweede training. Lance Stroll klokte de elfde tijd en Sebastian Vettel kwam met de andere bordeauxrode SF1000 tot de twaalfde tijd. Zowel Leclerc als Vettel maakte een spin in de middagsessie, maar beiden konden hun weg vervolgen. De training was al ten einde toen Vettel ook nog getroffen werd door een technisch probleem. De Duitser, die zijn loopbaan volgend jaar vervolgt bij Aston Martin, kon zijn Ferrari hierdoor niet terug naar de pits sturen.

Met nog een kwartier te gaan tikte Sergio Perez Kimi Raikkonen in de rondte in de eerste bocht. De Mexicaan was net de pits uitgekomen en werd aan de buitenkant voorbij gereden door de Alfa Romeo-coureur. Beide coureurs leken elkaar vervolgens over het hoofd te zien bij het ingaan van de bocht. Perez toucheerde met zijn voorvleugel de rechter achterband van de Fin, die daardoor in een spin belandde. Beide rijders konden na dit knullige moment hun weg vervolgen, maar de racedirectie hing de rode vlag uit omdat de endplate van de voorvleugel van Perez op de baan achter was gebleven en door een marshal moest worden weggehaald.

Nadat het licht weer op groen was gezet, werd er in de slotfase van de training door nagenoeg iedereen nog volop gereden, maar veranderingen in de tijdenlijst deden zich niet meer voor. McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris stonden aan het einde van de dag slechts dertiende en veertiende in de tijdentabel. Haas-rijders Kevin Magnussen en Romain Grosjean eindigden de tweede oefensessie onderaan. Laatstgenoemde kon maar vijf ronden over de vloeiende Italiaanse piste afleggen, als gevolg van een elektronisch probleem.

Zaterdag om 12:00 uur gaat het weekend op Mugello verder met de derde vrije training.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Toscane - VT2