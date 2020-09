Rossi jaloers op Formule 1: “Mugello is geweldig in F1-wagen”

Het is voor het eerst dat de Formule 1 in actie komt in Mugello, het circuit heeft meer historie met de MotoGP. Het circuit staat al sinds 1994 op de kalender van de koningsklasse op twee wielen, maar dankzij het coronavirus kon de Italiaanse GP dit jaar niet doorgaan. Yamaha-rijder Rossi heeft in 2008 nog een Ferrari F1-wagen getest op Mugello en noemde het een ‘waanzinnige ervaring’.

“Ik ben erg jaloers omdat wij er dit jaar niet komen, wij racen niet op Mugello”, reageerde Rossi op een vraag van Motorsport.com. “Voor mij en veel andere rijders is dit het beste circuit met een motor, maar ook met een auto. Ik heb er twee keer met een Ferrari Formule 1-wagen gereden en dat was waanzinnig. Ook in de regen was het ongelooflijk, vooral Casanova/Savelli, Arrabbiata 1 en 2. In Arrabbiata 2 ga je voluit met een F1-wagen, 275 kilometer per uur. Het is volledig blind omdat je veel lager zit in vergelijking met MotoGP, je ziet niets bij het uitkomen van de bocht. Ik denk dat ze ervan gaan genieten en het wordt heel interessant om te zien. Ik denk dat het circuit wel iets te smal is, de wagens zijn natuurlijk nogal breed. Maar Mugello gaat erg leuk zijn voor alle coureurs.”

Rossi heeft regelmatig in Formule 1-wagens gereden gedurende zijn carrière, in 2006 deed hij nog mee tijdens een collectieve test op het circuit van Valencia. De Italiaan heeft meermaals een overstap naar de Formule 1 overwogen, maar is de MotoGP altijd trouw gebleven. Zijn laatste Ferrari-test vond in 2010 plaats, hij reed destijds in een 2008-wagen met GP2-banden. Vorig jaar keerde Rossi terug in de cockpit van een Formule 1-auto. Hij ruilde destijds van materiaal met zesvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton. Rossi reed in de 2017-wagen van Hamilton, de Brit kreeg op zijn beurt een rit op de Yamaha M1.

Met medewerking van Lewis Duncan