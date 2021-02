Om de kosten te drukken in de lastige tijd van het coronavirus heeft de Formule 1 besloten dat de teams in 2021 met hetzelfde chassis aan de start moeten verschijnen als in 2020. Het ontwikkelen van een groot aantal onderdelen werd hiermee aan banden gelegd, hoewel alle teams twee tokens kregen waarmee zij toch een ingrijpende verandering kunnen doorvoeren aan hun strijdwapen voor het nieuwe seizoen. Alfa Romeo heeft de beide tokens ingezet om de voorkant van de auto onder handen te nemen, zo vertelde technisch directeur Jan Monchaux bij de onthulling van de C41 in het Poolse Warschau.

“We hebben besloten om onze twee tokens te gebruiken voor een nieuwe neus, wat we met name om aerodynamische redenen hebben gedaan”, vertelde Monchaux. “Vervolgens hebben we gewerkt aan de voorwielophanging, de voorvleugel en de remtrommels voor. Daar is hard aan gewerkt, evenals de bargeboards.”

Boven de Alfa Romeo C39 van 2020, onder de C41 van 2021

Daarnaast waren er veranderingen aan het reglement voor de vloer, waardoor Alfa Romeo ook op dat vlak veel werk heeft moeten verzetten. “Dat geldt dus voor de vloer, de diffuser en onderdelen tussen de achterwielen die je niet zozeer ziet, maar waar we door de reglementaire veranderingen veel prestaties hebben verloren. We hebben alles op alles gezet om de verloren downforce terug te winnen, wat tot gevolg heeft dat de onderdelen die ik niet heb opgesomd, zijn overgenomen van de 2020-auto”, vervolgt Monchaux.

“Het chassis is hetzelfde, de versnellingsbak ook. Vanwege de reglementen geldt dat ook voor het grootste deel van de achterwielophanging. Omwille van het investeringsrendement hebben we besloten om een aantal extra onderdelen mee te nemen naar 2021, zoals de radiatoren en een aantal onderdelen van het bodywork. Op die manier konden we ons, met de tijd en de bronnen die we hadden, concentreren op de vlakken waar wij het hoogste rendement op de investering verwachtten. Over een aantal weken zullen we zien of we de juiste keuzes hebben gemaakt.”

Geen concrete doelstelling voor 2021

Alfa Romeo scoorde in 2020 slechts acht punten en dus was er sprake van een lastig seizoen voor de renstal. Desondanks bleef de equipe van teambaas Fred Vasseur achtste in het kampioenschap voor constructeurs. Voor 2021 wil de Fransman geen concrete doelstelling uitspreken. “Het belangrijkste voor een raceteam is denk ik om altijd te proberen jezelf te verbeteren”, zei Vasseur. “Soms werkt het beperkend als je ergens een doelstelling op plakt, en eerlijk gezegd denk ik dat we onszelf willen verbeteren. Het hele team wordt gemotiveerd met hetzelfde doel en stap voor stap moeten we terugkeren in de top van de middenmoot. We weten dat we een lange weg te gaan hebben, maar we werken er hard aan.”

VIDEO: Kijk de onthulling van de Alfa Romeo C41