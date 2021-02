Mercedes wist de afgelopen zeven jaar steevast beide kampioenschappen in de wacht te slepen, maar toch blijft Wolff voor het komende seizoen op zijn hoede. Vooral van het team van Red Bull – waar Sergio Perez komend jaar de nieuwe teamgenoot wordt van Max Verstappen – verwacht de Mercedes-teambaas veel.

“Dat is een heel sterke rijderscombinatie”, vertelt Wolff tegenover het Duitse Speedweek over de nieuwe line-up van Red Bull. “Ze beschikten aan het einde van vorig jaar eigenlijk ook al over de snelste auto. Met rijders van dit kaliber behoort het team dit jaar dan ook tot de favorieten, vooral in het constructeurskampioenschap. Red Bull zal in beide kampioenschappen, zowel bij de coureurs als de constructeurs, een uitdaging worden voor ons.”

Red Bull tankte aan het einde van 2020 veel vertrouwen met een overtuigende zege van Max Verstappen in de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi. Daarnaast zijn de reglementen voor het aankomende seizoen ook grotendeels stabiel gebleven, terwijl Red Bull voor 2021 ook kan rekenen op een gloednieuwe krachtbron van Honda.

Wederopstanding Ferrari, McLaren gaat verrassen

Naast een sterk Red Bull verwacht Wolff dat ook Ferrari zich dit jaar weer meer van voren zal laten zien, na een bijzonder zwak 2020 van de Italiaanse renstal: "Het gaat spannend worden om te zien hoe Carlos Sainz zich gaat houden naast Charles Leclerc. Ferrari gaat hoe dan ook sterker zijn dan in 2020, ze moeten wel. Ze hadden vorig jaar ook een zwak chassis. Ik neem aan dat de fouten dit jaar gladgestreken zijn.”

Tenslotte verwacht Wolff ook het nodige van de teams van Aston Martin en McLaren, die vorig jaar nog vochten om de derde plek bij de constructeurs. “Als je de naam van een fabrikant met zo’n rijke historie draagt moet je wel de ambitie hebben om vooraan mee te vechten”, vertelt Wolff over Aston Martin, het team waarvan hij mede-aandelhouder is. “Het is ook een aanwinst voor de Formule 1. Voor Sebastian Vettel en zijn teamgenoot Lance Stroll wordt het een realiteitscheck. Het gaat fascinerend zijn om Aston Martin te volgen.” Tot slot is Wolff lovend over McLaren, net als Aston Martin een klant van Mercedes: “McLaren zal dit jaar voor grote verrassingen gaan zorgen. Ricciardo is inmiddels alom bekend en persoonlijk vind ik Lando Norris heel erg goed.”