De afgelopen raceweekenden moesten Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu telkens terugslaan na moeizaam verlopen vrijdagen. Niet alleen kampten beide coureurs regelmatig met betrouwbaarheidsproblemen, ook moesten zij zich op vrijdag vaak met oudere specificaties van onderdelen voorbereiden op de rest van het weekend. Die keuze maakte het team omdat er maar weinig reserveonderdelen beschikbaar waren. Op vrijdag wilde het team geen risico lopen op beschadigde nieuwe onderdelen, die uiteindelijk voorafgaand aan de derde vrije training pas op de auto werden gezet.

Die problemen met een tekort aan reserveonderdelen zijn inmiddels verleden tijd. In de fabriek is een inhaalslag gemaakt en dus kunnen Bottas en Zhou komend weekend vanaf VT1 met de nieuwste onderdelen rijden, zo vertelt head of trackside engineering Xevi Pujolar. "Op vrijdagen hebben we nog steeds wat betrouwbaarheidsproblemen, dat is iets waar we aan werken om het te verbeteren. Maar wat betreft de snelheid op vrijdag: we hebben met oudere pakketten gereden. Vanaf de komende race zijn we in de positie om het hele weekend met hetzelfde pakket te rijden, dan wordt alles dus makkelijker", legt hij uit.

Die achterstand qua reserveonderdelen is volgens Pujolar ontstaan door enkele crashes vroeg in het seizoen. "Aan het begin van het seizoen hadden we wat incidenten. Dan moet je een inhaalslag maken met de productie van reserveonderdelen van de pakketten waarmee we rijden, naast de productie van nieuwe onderdelen. Dat heeft ons beperkt", zegt hij. "Vanaf Silverstone zitten we echter in een goede positie. We bouwen ook wel wat marge in. Op circuits als Monaco, Baku en Montreal zit je dicht bij de muur en we wilden ervoor zorgen dat we er later in het weekend geen last van zouden hebben als we op vrijdag schade zouden rijden. De komende races zitten we echter in een veel betere positie."

Vooraan in middenmoot meestrijden in Silverstone

Alfa Romeo begon sterk aan het seizoen en weet zich vrijwel iedere race vooraan in de middenmoot te melden. Na de zevende en achtste plek in Canada verwacht Pujolar dat Bottas en Zhou zich de komende races weer kort achter de top kunnen melden. "Ik denk dat we kunnen verwachten dat we vooraan het middenveld mee kunnen strijden, maar dat moeten we afwachten. Ik weet niet of andere teams een pakket upgrades meenemen, maar tot dusver zou ik zeggen dat wij redelijk consistent zijn geweest op alle circuits - verschillende typen circuits met verschillende typen qua aerodynamische efficiëntie. De komende races kunnen we verwachten dat we met Alpine en McLaren vooraan de middenmoot strijden, waarbij we moeten kijken of we punten kunnen scoren en dubbele puntenfinishes kunnen noteren. Dat is onze doelstelling. We zijn in een positie dat we met beide auto's in Q3 willen eindigen. Als dat het geval is, kunnen we in eerste instantie met solide races tegen Alpine vechten."