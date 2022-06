VIDEO: Mansell herenigd met Williams FW14B op Goodwood Festival of Speed

Het Goodwood Festival of Speed is een jaarlijks terugkerend evenement - de editie van 2020 ging niet door in verband met corona - waarbij diverse oude en nieuwe sportwagens op een heuvelklim in actie komen. Onder meer Mercedes-coureur George Russell en Williams-adviseur Jenson Button stapten in een F1-auto. Verder onthulde Porsche dit weekend de kleurstelling van de LMDh-wagen.

Vanwege de 30e verjaardag van zijn F1-titel werd Nigel Mansell herenigd met de Williams FW14B. Het is de auto waarmee de Brit in 1992 negen GP-zeges behaalde en met 108 punten overtuigend kampioen werd. Met teamgenoot Riccardo Patrese, die de tweede plek bemachtigde dat F1-seizoen, verzamelde hij in totaal 164 punten voor Williams en maakte de Britse renstal uit Grove ook kampioen bij de constructeurs.

"Ik ben ongelofelijk vereerd om op Goodwood te zijn in mijn jubileumjaar. Het was niet alleen speciaal om de auto weer te zien, maar ook om de heuvelklim te doen. Dat was een prachtig moment voor Williams en mijzelf", zei de inmiddels 68-jarige Mansell kort na de run. "Het was geweldig om weer achter het stuur te zitten van deze uitzonderlijke racewagen. Het was een emotionele aangelegenheid om voor de fans van over de hele wereld te rijden. Het is een herinnering die ik zal koesteren."

De FW14B is na al die jaren nog steeds in handen van Williams. Naast die wagen stapte Mansell ook in de Ferrari 640 waarmee hij in 1989 in actie kwam.