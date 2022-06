De Formule 1 werkt in 2022 het eerste seizoen af onder de nieuwe technische reglementen. Die hebben gezorgd voor een fors veranderd uiterlijk van de auto's, die bovendien een groot deel van de downforce opwekken via het grondeffect. Dat moet ervoor zorgen dat er in snelle bochten meer downforce wordt gegenereerd dan voorheen, wat moet leiden tot hogere snelheden in die bochten. Doordat er minder kleine vleugeltjes zijn, moet het dit jaar ook makkelijker zijn om andere auto's te volgen en passeren dan onder de vorige reglementen. In de ogen van McLaren-coureur Lando Norris is de Britse Grand Prix op Silverstone een goede graadmeter of het nieuwe reglement dit inderdaad beter maakt.

"Silverstone zorgt op zichzelf altijd voor een geweldig weekend, want Formule 1-auto's op dit circuit zijn altijd spectaculair. Het racen is dit jaar over het algemeen ook beter, maar misschien niet enorm op circuits met veel lange rechte stukken", zegt Norris. "Maar circuits met langere bochten, zoals Silverstone, dat zijn de plekken waar je een groot verschil gaat zien ten opzichte van eerdere jaren. Ik hoop dat dit daadwerkelijk het geval is en dat het racen beter en leuker is."

Wel of geen bouncing in snelle bochten?

Norris is komend weekend een van de drie Britse coureurs die hun thuisrace afwerken op Silverstone. Ook Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton zullen dat doen. Laatstgenoemde sluit zich aan bij Norris en concludeert dat de Britse GP een goede test wordt voor de nieuwe bolides. "Silverstone is een van de beste circuits, zo niet het beste circuit met al deze gemiddelde- en hogesnelheidsbochten. Die snelle bochten zijn altijd het leukste om te rijden. Als je kijkt naar Barcelona, dan hadden we in snelle bochten last van bouncing. Spectaculair wordt het mogelijk dus niet, maar ik hoop dat we het tegen die tijd opgelost hebben. We gaan het zien. Ik denk dat het voor ons allemaal geweldig wordt. We kunnen dit jaar ook iets beter volgen, dus hopelijk wordt de race ook beter."

Het seizoen van Mercedes verloopt vooralsnog niet ideaal, doordat de W13 afwisselend met zowel porpoising als bouncing kampt. Het hobbelen op de rechte stukken als gevolg van porpoising heeft het team naar eigen zeggen inmiddels onder controle, maar Hamilton houdt nog een slag om de arm wat betreft de bouncing op Silverstone. "In bochten met gemiddelde of hoge snelheid zijn we denk ik beter dan dat we in de langzame bochten zijn, maar we hebben last van bouncing. Ik weet dus niet hoe het gaat zijn in Copse en alle andere bochten. Het wordt interessant, maar ik kijk er enorm naar uit om terug te keren in het Verenigde Koninkrijk."