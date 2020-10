Officieel: Alfa Romeo ook in 2021 met Raikkonen en Giovinazzi

Ervaren rot Raikkonen blijft zoals Motorsport.com al eerder wist te melden nog een jaartje langer behouden voor de Formule 1. De wereldkampioen van 2007 had de situatie daarvoor in eigen hand en heeft uiteindelijk een optie in zijn aflopende contract gelicht. Voorafgaand aan het raceweekend op Imola is officieel bevestigd dat de coureur met de meeste Formule 1-starts achter zijn naam er nog een jaar aan vastplakt bij de formatie van Frederic Vasseur.

“Alfa Romeo is meer dan een raceteam voor mij, het voelt eigenlijk als een tweede familie”, zo laat de inmiddels 41-jarige Raikkonen in een eerste reactie weten. “Veel van de gezichten die ik nu nog steeds bij het team zie, waren er ook al toen ik in 2001 mijn F1-debuut maakte. Dat aspect en vooral de unieke sfeer binnen dit team geven mij voldoende motivatie om door te gaan voor wat mijn negentiende seizoen in de sport gaat worden. Ik zou hier ook niet langer blijven als ik geen geloof meer had in ons project en in wat we samen nog kunnen bereiken.”

Giovinazzi behoudt steun van Ferrari

Waar het aanblijven van Raikkonen al langer boven de markt hing, was er beduidend meer te doen over het tweede zitje van Alfa Romeo. Mick Schumacher leek even de beste papieren te hebben, maar de Duitser lijkt met de kennis van nu op weg naar het andere Ferrari-klantenteam van Haas. Dit is de redding van Giovinazzi gebleken. Hij bezet namelijk het Alfa-stoeltje dat Ferrari direct mag invullen. Daarvoor heeft de Italiaan van het merk uit Maranello de voorkeur gekregen boven Ferrari-talenten als Callum Ilott en Robert Shwarzman, die zodoende nog minimaal een jaar langer op hun gewenste F1-promotie moeten wachten.

De goede contacten van Giovinazzi binnen Ferrari hebben ontegenzeggelijk geholpen, al zijn de prestaties gaandeweg ook verbeterd en wist hij Raikkonen met hetzelfde materiaal meermaals voor te blijven. “Ik ben blij dat de samenwerking nog een jaar doorgaat. Het team heeft mij veel vertrouwen gegeven en ik heb er ook alles aan gedaan om dat terug te betalen. We hebben dit jaar enkele goede resultaten behaald en voor mijn gevoel heb ik mijn steentje ook bijgedragen aan de ontwikkeling van het team, al hebben we nog altijd een lange weg te gaan. We willen namelijk meer bereiken.”

Continuïteit belangrijk voor Alfa, aldus Vasseur

Teambaas Vasseur is bovenal blij met de continuïteit op rijdersvlak. “Ik ben erg blij dat ons team nog een jaar langer met Kimi en Antonio mag werken. Kimi behoeft natuurlijk geen introductie, iedereen heeft zijn talent sinds 2001 al kunnen zien. Tegenwoordig zie ik nog steeds dezelfde passie en motivatie bij hem. We kunnen erop vertrouwen dat hij alles uit onze auto haalt. Hij fungeert ook als een leider voor de mensen om hem heen.”

Waar Raikkonen dus de gedegen kracht is, ziet Vasseur dat de 26-jarige Giovinazzi zich gestaag ontwikkelt. “Antonio is het vorige seizoen sterk geëindigd en is dit jaar eigenlijk verdergegaan waar hij eind 2019 was gebleven. Hij heeft zich gedurende 2020 goed ontwikkeld en heeft, ook in de bijeenkomsten met engineers, een belangrijke rol binnen ons team vervuld”, zo legt de Franse teambaas uit. “Hij heeft het nieuwe contract voor 2021 zonder meer verdiend.” Giovinazzi heeft dit seizoen drie WK-punten verzameld, terwijl de teller bij The Iceman vooralsnog blijft steken op twee.

VIDEO: Hoe Raikkonen zijn meerwaarde achter de schermen nog steeds toont