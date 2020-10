Wolff: Stroll geconfronteerd met oneerlijk ‘stigma’ door vader

De Canadees heeft gedurende zijn carrière vaak de schijn tegen gehad. Dat komt met name door zijn vader Lawrence, die zich bij Williams inkocht voor het zitje van zoonlief. In 2018 kocht hij vervolgens Racing Point en sindsdien rijdt Stroll Jr. voor die formatie. Racing Point gaf eerder dit jaar toe dat de positie van Stroll niet ter discussie had gestaan terwijl het team bezig was met het vastleggen van Sebastian Vettel. Sergio Perez, die zelf overigens ook aardig wat geld mee kan brengen, wist al hoe laat het was en moest vertrekken. Stroll is niet de enige coureur die de steun geniet van een rijke vader. Zo gebruikt Williams de financiële ondersteuning van Michael Latifi, die daarmee ruimte maakte voor zoon Nicholas. Nikita Mazepin wordt bovendien gelinkt aan een zitje bij Haas voor 2021, de familie Mazepin doet al enkele jaren een gooi naar het overnemen of inkopen bij een F1-team.

“Noem mij een coureur in het huidige veld die er niet zit omdat hij er hoort”, zei Wolff. “Kijk naar Lance en ik ben niet bevooroordeeld, ik ben het ermee eens dat het een meritocratie moet zijn. Hij heeft het Italiaanse F4-kampioenschap gewonnen, won het internationale F3-kampioenschap, heeft twee keer op het podium gestaan en heeft in Monza een startplek op de eerste rij behaald in de regen. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat hij hier alleen maar zit omdat zijn vader een miljardair is. Hij heeft te maken met een stigma en dat is niet juist. Hij kan er niets aan doen dat zijn vader succesvol is in zijn vakgebied. Het is nog indrukwekkender dat een kind uit zo’n milieu kiest voor de meest competitieve sport ter wereld. Er hoeft helemaal geen discussie over te zijn.”

Wolff springt eveneens op de bres voor Latifi en Mazepin, twee racewinnaars in de Formule 2, en stelt dat er ten opzichte van vervlogen tijden veel minder 'pay drivers' zijn in het huidige tijdperk. “Nicholas heeft races in F2 gewonnen en we hebben nog niet gezien wat hij daadwerkelijk kan, het is pas zijn eerste seizoen”, zei Wolff. “Hij is zo’n coureur die we in de afgelopen tien jaar al wel eerder hebben gehad, ik herinner me de naam niet eens, die zonder ook maar een titel in een juniorklasse de overstap heeft gemaakt. En laten we Nikita ook niet afschrijven voordat we hem gezien hebben. Ik denk dat hij tot de snelle mannen uit de Formule 2 behoort. Hij heeft volgens mij al een paar races gewonnen, of in ieder geval meegedaan om de overwinningen. Ik denk dat we er goed voor staan. We hadden vijf of zes jaar geleden veel meer coureurs die een zak geld meenamen. Maar misschien laat mijn herinnering me in de steek en ik noem ook geen namen, maar jullie zullen begrijpen wie ik bedoel.”

Met medewerking van Luke Smith